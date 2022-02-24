Зеленский готовит полную мобилизацию населения

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации населения для отпора российскому вторжению. Соответствующий законопроект внесен в парламент.
Новость дополняется…
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации населения для отпора российскому вторжению. Соответствующий законопроект внесен в парламент.
Новость дополняется…
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