Жертвам насилия выделили 7 квартир в Одессе

Двум одесским центрам помощи женщинам в кризисных ситуациях передали семь квартир для нужд подопечных.

В пресс-службе горсовета говорят: четыре квартиры передали центру соцслужб для семьи, детей и молодежи. Здесь женщины, которые подверглись насилию, смогут жить на протяжении трех месяцев. В особых случаях — полгода.

Еще три квартиры получило коммунальное учреждение "Социальный центр матери и ребенка". В самом учреждении есть комнаты, где жертвы насилия живут с детьми, которым еще нет двух лет, а затем они смогут перебраться еще на полгода в квартиру.

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Помимо предоставления жилья, сотрудники центров оказывают женщинам юридическую и психологическую помощь.

"Также будет проводиться работа, направленная на содействие в получении женщинами образования, приобретения навыков самостоятельной жизни с детьми за пределами центра", — говорят в пресс-службе муниципалитета.

Ранее сообщалось, что нацполиция подготовила неприятный "сюрприз" семейным дебоширам.

Напомним, в начале января президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию".

Закон предусматривает внедрение комплексного подхода к борьбе с домашним насилием и существенное дополнение существующих инструментов такой борьбы, а также введение новых определений терминов и других норм, направленных на улучшение защиты пострадавших от домашнего насилия.

Как сообщалось, только 10% пострадавших от домашнего насилия обращаются в полицию.