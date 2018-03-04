Масштабный пожар в подземном паркинге в Киеве уничтожил пять авто

Сегодня, 11:31

Пожар, в результате которого сгорело пять автомобилей произошел на подземной парковке в Дарницком районе


Фото: dtp.kiev.ua в Facebook

Фото: dtp.kiev.ua в Facebook

Фото: dtp.kiev.ua в Facebook

Как сообщило dtp.kiev.ua в Facebook, возгорание произошло ночью на улице Елизаветы Човдар. На месте происшествия работали спасатели.

"Масштабный пожар в Киеве на Чавдар 13: в подземном паркинге сгорели около 5 авто. Работают спасатели. Сильное задымление", – отмечено в сообщении.

Ранее в Киеве произошло крупное  ДТП с последующим возгоранием. По неизвестным причинам фуру занесло на светофоре. Она протаранила столб, от удара у грузовика оторвалась кабина и проехала еще несколько метров, после чего начался сильный пожар.

Как сообщалось, в ноябре взорвался автомобиль, которым пользовался бывший министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. Автомобиль горел во внутреннем дворике между многоэтажками в центре столицы. На этом месте был припаркован черный автомобиль Audi, которой в том числе пользовался и экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. Авто сгорело дотла, но никто не пострадал. Повреждения получили только соседние авто.

В ноябре 2017 года во время движения от моста Патона загорелся автомобиль Hyundai Tucson.

 

 

 
авто, парковка, возгорание
Источник:

"Сегодня"

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