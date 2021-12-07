13 погибших и подросток в реанимации. Новые подробности ДТП с маршруткой под Черниговом

Правоохранители выясняют подробности смертельного ДТП под Черниговом – количество жертв увеличивается

В ДТП под Черниговом погибли 13 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В больнице под Черниговом в результате ДТП с маршруткой скончались уже два пострадавших. Таким образом, количество жертв достигло 13, а пострадавших – шесть.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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"Среди пострадавших – один подросток, ему 16 лет, находится в реанимации",- сообщили в Черниговском облуправлении ГСЧС.

К ликвидации последствий ДТП привлекли 30 спасателей и 13 ед. техники.

"Подтверждаем, что два человека умерли в больнице",- добавили в ГСЧС.

В Черниговской ОГА уже создали оперативный штаб, который работает с родственниками и пострадавшими в Черниговской городской больнице №2 и у морга на улице Пирогова.

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