15-летний парень через суд лишил отца и мать родительских прав и взыскал алименты

Отец и мать не возражали против лишения родительских прав

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В Хмельницкой области 15-летний подросток через суд добился лишения отца и матери родительских прав, а также выплаты от них алиментов.

Решение Полонского районного суда было опубликовано на портале "Судебная власть Украины".

"Взыскать алименты на содержания сына с каждого в размере по 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста до достижения им совершеннолетия", - говорится в решении.

Сам юноша свой иск объяснил тем, что с рождения он живет с бабушкой и дедом, а родители о нем никогда не заботились, не интересовались и не помогали. Парень утверждал, что они ведут аморальную жизнь, злоупотребляют алкоголем и своим поведением позорят его.

Несовершеннолетний истец утверждал, что родители уклоняются от своих обязанностей, а потому есть все основания для лишения их родительских прав, что будет соответствовать его интересам, как ребенка.

Поддержала своего внука и бабушка, у которой живет парень. Женщина подтвердила, что отец и мать подростка пьянствуют и от присмотра за ребенком устранились, а внук стыдится своих родителей.

Сами ответчики не выступали против решения их родительских прав. Судья пришел к выводу о доказанности претензий подростка и удовлетворил его требования в полном объеме.

Напомним, недавно в Одессе пьяная мать оставила сына со своими собутыльниками и забыла об этом. Вспомнив про ребенка, женщина обратилась в полицию.

Также в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Одной из них – всего 8 месяцев, второй – 2 года.

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