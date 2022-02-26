"Ахтырка не сдастся". Под Сумами снова ударили снарядами по жилому массиву (видео)

В окрестных городах вследствие обстрелов страдает мирное население

В Ахтырке продолжаются бои / Фото: Коллаж: Сегодня

Власть Ахтырки (Сумская область) сообщает про очередные обстрелы со стороны оккупантов. Снаряды попали в жилой массив на Дачном.

Мэр Ахтырки Дмитрий Живицкий записал обращение по поводу ситуации в городе.

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"Сейчас будем ждать что-то не хорошее. Я понимаю, что Ахтырку не простят, но Ахтырка не сдастся", – сказал он.

Как Украина уничтожает оккупантов

Сегодня ночью шли ожесточенные бои в самой столице и в ближайших населенных пунктах. Так, бой за Васильков закончился победой ВСУ.

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Более того, в районе Василькова сбили авиацию: ИЛ-76 с десантом, штурмовик и вертолеты. Всего уничтожено три вертолета оккупантов и три самолета.

В разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской, ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

Огромные потери враг понес в Харькове и его округе – более ста единиц техники и сотни убитых оккупантов.