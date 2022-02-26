Более ста единиц техники и сотни убитых оккупантов! Как отражают атаку в Харьковской области

В городе фиксируют повреждение газопроводов, электросетей, водопроводов и другой критически важной инфраструктуры

Под Харьковом были случаи прорыва обороны / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера оккупационные войска продолжали боевые действия по направлению Дергачев, Циркунов и Чугуевского направления (Харьковская область). Были попытки прорвать оборону со стороны Высокого. Но враг понес очень большие потери. Более ста единиц вражеской бронированной техники и сотни убитых.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"Вчера были случаи прорыва обороны. Несколько вражеских танков вошли в город, после чего были уничтожены и контроль восстановлен нашими войсками. После серьезного сопротивления наших героев враг начал позорно целить из артиллерии по социальной инфраструктуре, снаряды попали в центр крыши на Алексеевке и детскую областную больницу", – говорится в сообщении.

Он отметил, что повреждены жилые дома на Салтовке и ХТЗ. Были попытки уничтожить военные объекты в центре города. Есть пострадавшие.

"Мы фиксируем случаи повреждений газопроводов, электросетей, водопроводов и другой критически важной инфраструктуры населенных пунктов области. Ремонтные бригады уже приступили к аварийным работам. Да, обстрелы продолжаются, но мы делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить повреждения", – пишет Синегубов.

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И добавил, что выходить из укрытий опасно, так как ожидают массивный обстрел позиций по вражеской артиллерии и самолетам.

После обстрела под Харьковом загорелась нефтебаза

В результате обстрела Харькова загорелась нефтебаза на местном тракторном заводе (ХТЗ) по проспекту Индустриальному.

Об этом корреспонденту "Сегодня" рассказал руководитель сектора работы со СМИ Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Евгений Василенко.

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"Горят остатки нефтепродуктов в пределах обрушения резервуара. Интенсивность пламя значительно уменьшилась и не распространяется", – сказал Василенко.

По его словам, спасатели предотвратили распространение пламя. К ближайшим зданиям не менее 500 метров.

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