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Апокалипсис в Житомирской области: ураган раздувал огонь, горели целые села (фото, видео)

17 апреля, 13:28

Руслан Ровик

Местным жителям пришлось прятаться от огня в канавах с водой

В Житомирской области вспыхнул мощный лесной пожар – в Овручском районе огнем охвачены не только зеленые массивы, но и жилые дома.

По словам одного из очевидцев, Виталия Юшкевича, огонь вспыхнул из-за людей, которые решили сжечь сухую траву. Фото и видео происходящего он выложил в своем Facebook.

"Житомирщине горят уже не только леса, но и выгорают целые села. Так, сильные порывы ветра способствовали быстрому распространению огня возле села Островы", – написал он.

Также местный житель добавил, что детям из этого села пришлось прятаться от огня в канаве с водой, а местные пожарные остались один на один с огненной стихией.

Напомним, ранее в Житомирской области из-за поджога сухой травы огонь распространился на площадь в два гектара, и в селе Борятин сгорело почти 30 зданий, из них 16 жилых домов.

Также "Сегодня" сообщали о последствиях пожаров возле Чернобыльской АЭС. Огонь в Зоне отчуждения оставил после себя десятки гектаров выжженной территории. Участки уничтоженного леса – огромные, местами земля сожжена дотла. Желто-черные пятна, оставшиеся на месте пожарища, тянутся на десятки километров.

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пожар житомирская область лесной пожар Овруч

Источник: Сегодня

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