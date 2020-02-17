Бетонная плита убила ребенка, хмельницкая полиция говорит – несчастный случай

В Хмельницком бетонная плита упала на подростков, которые играли в гаражном кооперативе. 11-летний мальчик скончался на месте, у его товарища – черепно-мозговая травма и ушиб позвоночника. "Сегодня" выясняли – кто ответит за смерть ребенка.

Учительница 11-летнего Кирилла показывает парту, за которой сидел мальчик. Сегодня она пуста. Классная руководительница листает тетрадь своего ученика. Людмила Кучер говорит, ее урок начался с минуты молчания и успокоительных.

"Руки трясутся еще сейчас. Валерьянка, вот такое состояние. Сидели все в слезах. Дети в шоке. Потому что действительно, такое, потерянное, стрессовое состояние для всех", – говорит классная руководительница погибшего Кирилла Людмила Кучер.

Трагедия произошла около полудня.

В гаражном кооперативе дети играли в прятки. В одно мгновение многотонная плита съехала с опоры и упала на 11-летнего мальчика. Здесь до сих пор видны пятна крови.

От полученных травм Кирилл умер, у его друга – черепно-мозговая травма и ушиб позвоночника. В школе говорят: ребята взяли своих младших сестренок и повели играть в заброшенные гаражи.

"На глазах у сестер это произошло родных – и одной и второй. То есть были два парня с сестрами. Там шоковое состояние, конечно, мы понимаем это", – говорит директор Хмельницкой школы №25 Иван Душкевич.

Местные говорят, играть в полуразвалившихся гаражах дети приходят часто.

"Очень часто. Такие страшные те гаражи, и посмотрите – никому ничего не надо", – говорит жительница Хмельницкого Людмила Романченко.

Полтора гектара земли под гаражи людям раздавали еще в начале 90-х, говорят в департаменте архитектуры. И выяснить сейчас, кому принадлежат участки с руинами – трудно.

"Где именно произошла приватизация, сейчас сказать трудно. Потому что в то время, в 1990-х годах, не было кадастровых номеров для того, чтобы сейчас сказать четко, чей кадастровый номер и у кого в собственности находится земельный участок", – говорит директор департамента архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Хмельницкого городского совета Александр Чорниевич.

За смерть ребенка никто не будет отвечать, потому что в полиции говорят – это несчастный случай. С учениками учителя уже провели инструктаж по технике безопасности. Кирилла похоронят завтра, его товарища уже выписали из больницы. А чиновники пообещали – в течение недели выяснят, кому принадлежат эти земельные участки. Если собственников не найдут – развалившиеся гаражи снесут.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как во Львове погиб молодой рабочий из-за того, что на стройке на него упала бетонная плита. В полиции тогда заявили о том, что будут выяснять обстоятельства происшествия и решать вопрос об открытии уголовного производства.

Кроме того, мы писали о том, как в Харькове стена обрушилась на ограждение, которое придавило случайную прохожую.Представители харьковской полиции заявили, что будут выяснять, кому принадлежит строительная площадка, и кто должен ответить за пренебрежение правилами безопасности.

Также мы рассказывали о том, как в Черкасской области на 20-летнего парня рухнула бетонная плита.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram