В Черкасской области на 20-летнего рабочего рухнула бетонная плита
Инцидент произошел в городе Жашков
В Черкасской области во время строительных работ в Жашкове на молодого строителя упала бетонная плита. Потерпевшего спасали бойцы ГСЧС.
Инцидент произошел 9 апреля в частном домовладении на улице Черняховского, где бригада строителей вела демонтаж стен погреба. В какой-то момент произошло падение стены, под которую попал 20-летний рабочий.
Сотрудники пострадавшего сразу же позвонили в службу спасения и вызвали спасателей. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательной части. С помощью шанцевого инструмента бойцы ГСЧС подняли плиту и обеспечили возможность медикам помочь пострадавшему и провести ему противошоковую терапию.
Позже на место происшествия прибыла техника, с помощью которой сняли плиту и освободили из-под нее мужчину. Спасенного, 1999 года рождения, госпитализировали. Позже ему поставили диагноз – перелом бедра, таза и внутренняя политравма.
В настоящее время он находится в отделении травматологии центральной районной больницы. Состояние мужчины оценивают как тяжелое.
Напомним, не так давно во Львовской области пенсионер, работая на стройке, упал с высоты и получил смертельные травмы. Также во Львове с двенадцатого этажа упал строитель. От полученных травм мужчина скончался на месте. А на одной из строительных площадок травмировался 27-летний рабочий.
Кроме этого, мы писали, что в Нововолынске, на заводе железобетонных изделий погиб 46-летний местный житель. Как оказалось, с мостового крана оторвалась и упала на людей грузовая тележка, к которой прикреплена бадья для бетона.
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