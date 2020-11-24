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Без одежды, но в маске: в Херсоне парень искупался в аквариуме в рыбном отделе (видео)

24 ноября, 13:21

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Сети активно комментируют поступок парня

В Херсоне неизвестный парень искупался в аквариуме с рыбой в супермаркете.

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Соответствующее видео засняли и опубликовали очевидцы.

На записи видно, что парень был одет только в плавки, купальную шапочку, очки и защитную медицинскую маску. В таком "костюме" он запрыгнул в аквариум с рыбами.

Неизвестный поплескался там несколько минут и вскоре вылез.

Отметим, что это видео не осталось без внимания общественности. В комментариях много пользователей писали, что этот человек – пранкер и снимает видео для соцсетей.

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А некоторые отнеслись к этому с юмором: "Да поспорили пацаны, насмешили людей", "Рыбу на карантин, парня верните в нормальный бассейн", "А че к рыбам полез... Вот бы в аквариум к ракам сиганул, о то была бы веселуха".

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Николаеве подростки, искупавшись в фонтане, сушили одежду на Вечном огне.

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Херсон аквариум трц
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