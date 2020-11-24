Без одежды, но в маске: в Херсоне парень искупался в аквариуме в рыбном отделе (видео)

В Херсоне неизвестный парень искупался в аквариуме с рыбой в супермаркете.
Соответствующее видео засняли и опубликовали очевидцы.
На записи видно, что парень был одет только в плавки, купальную шапочку, очки и защитную медицинскую маску. В таком "костюме" он запрыгнул в аквариум с рыбами.
Неизвестный поплескался там несколько минут и вскоре вылез.
Отметим, что это видео не осталось без внимания общественности. В комментариях много пользователей писали, что этот человек – пранкер и снимает видео для соцсетей.
А некоторые отнеслись к этому с юмором: "Да поспорили пацаны, насмешили людей", "Рыбу на карантин, парня верните в нормальный бассейн", "А че к рыбам полез... Вот бы в аквариум к ракам сиганул, о то была бы веселуха".
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Николаеве подростки, искупавшись в фонтане, сушили одежду на Вечном огне.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк