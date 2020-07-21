Более десяти тысяч детей обрели семьи благодаря Фонду Рината Ахметова

Более 10 тысяч мальчиков и девочек получили возможность почувствовать заботу и любовь родителей. Таковы результаты многолетней работы программы Фонда Рината Ахметова "Сиротству – нет!"

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К 15-летию Фондамы продолжаем рассказывать о весомых достижениях его благотворительных инициатив.

Корреспонденты "Сегодня" встретились с основательницей детского дома семейного типа Лилией Стець, живущей в Коростене Житомирской области.

Увидев огромное количество обуви в коридоре дома, можно подумать, что здесь живет модница, либо – пришло много гостей. На самом деле здесь – семь девушек.

"У нас есть Арина, Карина, Алина, Марина, и две Настюшки. Недавно мы отметили 15-летие нашей старшей девочки, Лилички", – говорит основательница детского дома семейного типа Лилия Стець.

Шесть лет назад супруги Стець создали детский дом семейного типа. Сначала взяли под опеку трех родных сестер. Их биологические родители злоупотребляли алкоголем и не заботились о детях.

"Лиля – старшая девочка, ей было тогда шесть-семь лет. Вот она воспитывала, собственно говоря, двух вторых. Даша только родилась, и Лиля сама ее кормила, искала для нее пропитание. Ходила к соседям, просила", – рассказывает о девочках основательница детского дома Лилия Стець.

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Историй из прошлого воспитанница Лиля помнит немного. Однако моменты, когда, кроме нее, о младшей сестре позаботиться было некому, остались в памяти навсегда.

"Ночью, когда уже все засыпали, я выходила на улицу, шла набирать воду в ведро, чтобы помыть младшую сестру. Потому что у нее везде были вавки. Кушали мы один раз в день", – вспоминает воспитанница детского дома семейного типа Лилия.

"Они очень много ели хлеба. Они хлеб даже прятали под подушки, дома, уже когда у нас жили", – говорит основательница детского дома.

Впоследствии супруги взяли под опеку еще четырех родных сестер. Лилия до сих пор не может забыть тот день.

"Папа спросил девочек: "Вы поедете к нам в гости?" И эти все дети сказали: "Да". Все дети были согласны. Боже, мы там в том приюте тоже чуть не плакали", – рассказывает Лилия Стець.

Много лет назад именно такие встречи в детских домах положили начало одной из самых масштабных программ в Украине – "Сиротству – нет!" Тогда основатель благотворительного Фонда – Ринат Ахметов – посещал воспитанников детских домов. Его философия: каждый ребенок должен жить в семье. Впоследствии был создан портал, который помогает будущим родителям найти ребенка.

"На сегодняшний день Фонд – лидер национального усыновления. Благодаря этой колоссальной работе почти 10 тысяч детей обрели семьи", – говорит директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

При поддержке Фонда в стране создано более 40 детских домов семейного типа. Без внимания не остаются и семьи, которые уже усыновили малышей. Для них Фонд Рината Ахметова устраивает тренинги и мотивационные семинары. Среди участников таких мероприятий – семья Стець.

"Конечно, это надо делать. Мы, на самом деле, следим за этим. Действительно, сколько добра делают люди из Фонда Рината Ахметова! Просто молодцы, большое спасибо! Это очень большое дело, и очень большой поклон таким людям!" – говорит основательница детского дома семейного типа Лилия Стець.

Чтобы как можно больше детей на самом деле почувствовали, что такое семья, Фонд Рината Ахметова объединил усилия с Министерством социальной политики Украины. Начало будущего сотрудничества закрепили заключением меморандума.

"Фонд имеет опыт, имеет инструменты, имеет наработанные практики. И нам важно, чтобы эти практики были воплощены в жизнь. Я рада, что есть такие инициативы – как от благотворительной организации Фонд Рината Ахметова. Они способствуют популяризации национального усыновления, помогают нам создавать благоприятную семейную среду для наших детей", – заявляет министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

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Сейчас на портале "Сиротству – нет!"почти пять тысяч анкет мальчиков и девочек, которые нуждаются в родительской заботе. И каждый из них может получить шанс на счастливое будущее.

Ранее "Сегодня" рассказывали также о том, что уникальному проекту Фонда Рината Ахметова "200 скорых для Украины"исполнился год.

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