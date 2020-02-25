Больная с ДЦП в интернате Винницкой области получила ожоги во время купания в ванной

Пациентка с ДЦП получила ожоги во время купания в ванной в Ладыжинском интернате Винницкой области. 40-летнюю Алену третью неделю лечат в ожоговом отделении. У нее обожжены ноги и ягодицы.

"Ожоги на площади примерно до 20% поверхности тела, ставят ей даже 35% поверхности тела. В основном это нижние конечности", – говорит заведующий ожогового отделения Винницкой областной больницы имени Пирогова Василий Нагайчук.

В интернате Елена живет уже 24 года.

В ванной комнате мыли подопечную. Санитарка грубо нарушила инструкции, говорят коллеги. Подозревают: той вода показалась холодной, поэтому открыла горячую.

Температура гигиенической ванны должна составлять 35-37 градусов.

Старшая медсестра, Ирина Козачук говорит: вероятно, санитарка оставила женщину в горячей воде одну. Потому что Елена, хоть и имеет ДЦП и умственную отсталость, сказать о том, что ей больно, могла.

"Она включила воду горячую и вот она отсюда, на ноги ей попала", – показывает старшая медицинская сестра Ладыжинского дома-интерната Ирина Козачук.

Об ожогах у подопечной санитарка Валентина медсестре сообщила только утром. Пораженные кипятком участки обработали, но не вызвали ни старшего врача, ни скорую, говорят в интернате.

"Необходимо было сообщить лечащему врачу или заведующему, или директору о том, что случился такой инцидент. Но она не оценила той тяжести состояния", – говорит заведующий медицинского отделения Ладыжинского дома интерната Олег Кащук. В тренде Ванна картошки и платные "комнаты для длительных свиданий": Малюська показал СИЗО в Виннице

Читайте также: Первая помощь при термических ожогах: что категорически нельзя делать

В прокуратуре открыли уголовное производство. Допрашивают свидетелей. Услышать версию санитарки не удалось – ее нет дома, на звонки не отвечает.

"Заключение судебно-медицинской экспертизы предоставит степень тяжести телесных повреждений, после этого и будет принято решение о квалифицирую ее действий", – говорит заместитель руководителя Немировской прокуратуры Андрей Бондарь.

Санитарка Валентина в интернате работала только полгода. Ее уже уволили.

Медсестра, которая осмотрела ошпаренную пациентку и умолчала о проблеме, получила выговор. Интернат проверит специальная комиссия и уполномоченный по правам человека. Елену должны выписать из ожогового отделения в конце недели.

В 2012 году "Сегодня" писали о катастрофической нехватке кадров в этом интернате.

"У нас живут дети с самыми сложными диагнозами. Из 146 человек обслуживать себя могут только 36. А некоторые даже представляют для себя опасность, могут покалечиться. Чтобы их уберечь, приходится привязывать к кровати", – рассказывал тогда "Сегодня" директор интерната Григорий Зубков.

"Сегодня" также писали о том, как от ожогов в Одесской области погиб младенец.

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама