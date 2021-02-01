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Скандал с побитым покупателем в Житомире: версия магазина

1 февраля, 17:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В сети заявили, что мужчина вел себя неадекватно, а охранники – сотрудники сторонней фирмы

В сети магазинов EVA заявили, что мужчины, которые избили их покупателя в Житомире, не являются работниками компании. Конфликт начался с того, что посетитель неадекватно себя вел.

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Об этом говорится в письме с официальной позицией компании, сообщает "Сегодня".

Как объяснили работники, посетитель магазина пользовался товарами бесплатно: начал использовать баллончики с дезодорантами для собственных нужд, была попытка украсть маникюрные принадлежности.

Затем продавец сделала мужчине замечание, но когда это не подействовало, вызвала охранную фирму. В компании подчеркнули, что продавец не провоцировал конфликт.

"Охранники, которые участвовали в конфликте с гражданином, не является охранниками EVA и сотрудниками компании "РУШ". Они являются работниками охранной фирмы "Венбест", которая предоставляла услуги по охране магазинов сети", - говорится в письме.

Сейчас руководство EVA рассматривает вопрос о расторжении договора с этой охранной фирмой.

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Напомним, ранее в Киеве охранники избили молодых людей, не оплативших товар .

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Житомир избиение охрана охранники покупатели
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