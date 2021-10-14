Чей храм? Под Винницей подрались сторонники УПЦ и ПЦУ (видео)

Сегодня, 14 октября, в селе Новоживотов под Винницей подрались сторонники ПЦУ и УПЦ. Полиция в конфликт не вмешивалась.
Об этом пишет "Вартові еспресо".
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Все началось с того, что в селе Новоживотов Винницкой области летом 2020 Православная церковь Украины захватила храм.
Сегодня в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы там собрались верующие УПЦ на молитвенное стояние, но в толпе оказался провокатор, который начал драку.
Полиция не вмешивалась в конфликт, а также не пыталась его прекратить.
Истории связанные с церковью
На выходных киевлян удивило необычное дефилепод стенами Андреевской церкви. Под святыней прошлись две обнаженные девушки, которых снимал на камеру оператор.
Короткое видео обсуждают в социальных сетях киевляне.
Пользователи отмечают, что девушки были не полностью голыми, а в шапках и масках.