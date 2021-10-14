Чей храм? Под Винницей подрались сторонники УПЦ и ПЦУ (видео)

Провокатор был в толпе. Дождавшись, когда будет больше людей, он устроил провокацию

Конфликт начался прям возле храма / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 14 октября, в селе Новоживотов под Винницей подрались сторонники ПЦУ и УПЦ. Полиция в конфликт не вмешивалась.

Об этом пишет "Вартові еспресо".

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Все началось с того, что в селе Новоживотов Винницкой области летом 2020 Православная церковь Украины захватила храм.

Сегодня в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы там собрались верующие УПЦ на молитвенное стояние, но в толпе оказался провокатор, который начал драку.

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Полиция не вмешивалась в конфликт, а также не пыталась его прекратить.

Истории связанные с церковью

На выходных киевлян удивило необычное дефилепод стенами Андреевской церкви. Под святыней прошлись две обнаженные девушки, которых снимал на камеру оператор.

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Короткое видео обсуждают в социальных сетях киевляне.

Пользователи отмечают, что девушки были не полностью голыми, а в шапках и масках.

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