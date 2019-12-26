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Чиновник Минобороны погорел на взятках: появились подробности

26 декабря, 08:32

Полковник организовал схему получения «откатов» от бизнесменов

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Хмельницкой области служба безопасности Украины разоблачила начальника одного из отделов Министерства обороны в системной коррупции. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

Выяснилось, что полковник организовал схему получения "откатов" от бизнесменов. За деньги он обещал не создавать искусственных препятствий при выполнении договоров поставок газа для объектов Минобороны в Хмельницком. Также он "давал гарантии" для победы в тендерах на 2020 год.

В частности, оперативники задокументировали факт получения 80 тысяч гривен взятки от директора фирмы. Также мужчина вымогал деньги от местного жителя за решение вопроса об уклонении от призыва на срочную военную службу. За сорок тысяч гривен он пообещал призывнику "повлиять" на чиновников одного из военкоматов области.

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"Полковник объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины", - рассказали в СБУ и отметили, что сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и отстранения его из должности.

Ранее мы сообщали о том, что следователя одного из райотделов Нацполиции задержали в Киеве – он требовал три тысячи долларов от подозреваемого, обещая не арестовывать его имущество, как того предусматривало наказание. Поймали взяточника именно в тот момент, когда он брал деньги – 2000 долларов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине выросло количество взяток. Несмотря на реформы, взяточников в своих рядах выявляют все силовые ведомства.

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