Чиновник ОГПУ погиб при странных обстоятельствах в новогоднюю ночь – СМИ

Мужчина отдыхал в загородном комплексе в Черниговской области

На базе отдыха в Черниговской области в ночь с 31 декабря на 1 января умер заместитель начальника одного из управлений Офиса генерального прокурора.

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Об этом со ссылкой на источники в прокуратуре сообщают "Буквы".

Собеседники издания рассказали, что днем 1 января охранник загородного комплекса "Бреч" в Черниговской области сообщил в полицию, что недалеко от базы отдыха обнаружили труп 42-летнего заместителя начальника одного из управлений ОГП.

На данный момент известно, что мужчина отдыхал на базе вместе со своей 36-летней женой, которая также работает в Офисе генпрокурора.

"Около половины третьего ночи 1 января мужчина пошел в лес. Возвращаясь оттуда около 5 утра он остановился и начал снимать с себя одежду, что зафиксировали камеры наблюдения одного из частных домов", - пишет издание.

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Обстоятельства смерти чиновника, кто и как обнаружил его тело, пока неизвестны.

По информации источников, видимых телесных повреждений на теле мужчины нет, как и следов борьбы, предварительная причина смерти – переохлаждение организма.

Напомним, в Черниговской области жестоко убили мужчину из-за автомобиля – подозреваемые признались полицейским, что хотели завладеть автомобилем потерпевшего и угрожали оружием, но затем выстрелили в водителя.

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