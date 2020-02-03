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Житель Николаева сбежал от контролера через окно троллейбуса: видео

3 февраля, 19:02

Парень решился на отчаянный поступок, убегая от контролера

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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В Николаеве парень сбежал от контролеров в общественном транспорте – выпрыгнул из окна троллейбуса на ходу. Видео инцидента было опубликовано на канале h.nikolaev в Instagram. Предположительно, инцидент произошел 2 февраля.

В комментарии под видео отмечается, что парень увидел контролеров, которые зашли в троллейбус, и во время движения транспортного средства выпрыгнул из окна, боясь быть оштрафованным.

На видео зафиксирован момент, когда парень, проходя мимо двух сидящих девушек, подходит к окну движущегося троллейбуса и выбирается наружу, не дожидаясь, когда транспорт остановится.

Ты не ты, когда увидел контролёров

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Николаев пассажиры кондуктор контролер

Источник: Сегодня

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