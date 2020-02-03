Житель Николаева сбежал от контролера через окно троллейбуса: видео

В Николаеве парень сбежал от контролеров в общественном транспорте – выпрыгнул из окна троллейбуса на ходу. Видео инцидента было опубликовано на канале h.nikolaev в Instagram. Предположительно, инцидент произошел 2 февраля.
В комментарии под видео отмечается, что парень увидел контролеров, которые зашли в троллейбус, и во время движения транспортного средства выпрыгнул из окна, боясь быть оштрафованным.
На видео зафиксирован момент, когда парень, проходя мимо двух сидящих девушек, подходит к окну движущегося троллейбуса и выбирается наружу, не дожидаясь, когда транспорт остановится.
Ты не ты, когда увидел контролёров
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