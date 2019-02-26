ЦИК Молдовы объявил окончательные результаты парламентских выборов
Обработаны данные со всех участков для голосования
В понедельник вечером Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты парламентских выборов, после обработки данных со 100% участков для голосования.
Пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу заявила, что эти данные по-прежнему считаются предварительными, так как окончательными считаются только данные, представленные в оригиналах бюллетеней для голосования, которые еще продолжают поступать в ЦИК. Тем не менее, представленные данные уже, скорее всего, не претерпят изменений.
Согласно этим данным, пророссийская Партия социалистов получила 35 мест в парламенте. В национальном округе она лидирует, набрав 31,15% голосов избирателей (441 236 голосов). В результате, ПСРМ получает 18 мандатов по партийным спискам, а еще 17 социалистов победили в одномандатных округах.
Правящая Демократическая партия получит 30 депутатских мандатов. Как и ПСРМ, демократы получили 17 мандатов в округах, а по партийному списку – 13 депутатских мандатов. В национальном округе за ДПМ проголосовало 23,62% (334 544 избирателей).
Проевропейский блок ACUM занял второе место в общенациональном округе. Его результат – 26,66% (380 180 голосов). Он получает 14 мандатов, а еще 12 – в одномандатных округах. Его фракция будет состоять из 26 депутатов.
В парламент проходит также Партия "Шор", которая набрала 8,4% (117 774 голосов) и получит пять мандатов в парламенте. Еще два места партия Шора получит в одномандатных округах.
Места в парламенте получили также три независимых кандидата, которые одержали победы в одномандатных округах.
Напомним, что в этом году избирательный процесс в Молдове отличался от предыдущих. Если раньше выборы проходили по пропорциональной системе, то сейчас ее заменили на смешанную: из 101 члена парламента 50 пройдут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.
Также, как мы уже писали, президент Украины Петр Порошенко заявил, что от российской агрессии страдают и Молдова, и Украина, но в 2019 году будет особая угроза – Москва попытается повлиять на выборы в обеих странах, используя все возможные гибридные инструменты и прокремлевские силы.
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