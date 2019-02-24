В Молдове начались парламентские выборы: стало известно о вмешательстве Кремля

Спикер парламента рассказал, как Москва пытается влиять на избирательный процесс в Молдове

Фото: AFP

В Молдове начались парламентские выборы: стало известно о вмешательстве Кремля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/264/6a7/5c72646a74de9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/264/6a7/5c72646a74de9.jpg 2019-02-24T11:31:00+02:00 Другие страны Спикер парламента рассказал, как Москва пытается влиять на избирательный процесс в Молдове

В Молдове начались очередные парламентские выборы – в 7:00 (время совпадает с киевским) в республике открылись 2018 избирательных участков, сообщил местный Центризбирком.

Избирательный процесс в этом году отличается от предыдущих. Если раньше выборы проходили по пропорциональной системе, то сейчас ее заменили на смешанную: из 101 члена парламента 50 пройдут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Кроме кандидатур депутатов, избирателям предложили поучаствовать в консультативном референдуме – молдаване смогут ответить на два вопроса: о сокращении числа народных избранников до 61 и о возможности отзыва избирателями депутата.

Отметим, что спикер парламента Андриан Канду уже заявил о вмешательстве России.

"Российская Федерация использовала много инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдавии. Это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин на молдавскую продукцию, и ситуация со спасенными из Афганистана пилотами", — сказал он 24 февраля.

Добавим, что порядок во время выборов обеспечивают более 4 тыс. сотрудников полиции, а свыше 3 тыс. наблюдателей, включая граждан СНГ, ЕС и представителей ОБСЕ, следят за нарушениями на избирательных участках.

Голосование завершится в 21:00, а первые предварительные итоги будут объявлены уже через час после этого.

Напомним, ранее президент Молдовы Игорь Додон предупреждал, что эти парламентские эти выборы могут ввергнуть республику в очередной политический кризис.

Ранее президент Украине Петр Порошенко заявил, что от российской агрессии страдают и Молдова, и Украина, но в 2019 году будет особая угроза – Москва попытается повлиять на выборы в обеих странах, используя все возможные гибридные инструменты и прокремлевские силы внутри стран.

Мы также писали о том, на прошлой неделе в Молдову трижды отказала российским журналистам в праве въехать в страну. Сперва на границе "развернули" съемочные группы российских пропагандистских телеканалов – НТВ и "Россия-1", а позже - репортера телеканала "Россия-1" Ольгу Юрьеву.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Молдове начались парламентские выборы: стало известно о вмешательстве Кремля". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.