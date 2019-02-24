В Молдове начались парламентские выборы: стало известно о вмешательстве Кремля
Спикер парламента рассказал, как Москва пытается влиять на избирательный процесс в Молдове
В Молдове начались очередные парламентские выборы – в 7:00 (время совпадает с киевским) в республике открылись 2018 избирательных участков, сообщил местный Центризбирком.
Избирательный процесс в этом году отличается от предыдущих. Если раньше выборы проходили по пропорциональной системе, то сейчас ее заменили на смешанную: из 101 члена парламента 50 пройдут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.
Кроме кандидатур депутатов, избирателям предложили поучаствовать в консультативном референдуме – молдаване смогут ответить на два вопроса: о сокращении числа народных избранников до 61 и о возможности отзыва избирателями депутата.
Отметим, что спикер парламента Андриан Канду уже заявил о вмешательстве России.
"Российская Федерация использовала много инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдавии. Это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин на молдавскую продукцию, и ситуация со спасенными из Афганистана пилотами", — сказал он 24 февраля.
Добавим, что порядок во время выборов обеспечивают более 4 тыс. сотрудников полиции, а свыше 3 тыс. наблюдателей, включая граждан СНГ, ЕС и представителей ОБСЕ, следят за нарушениями на избирательных участках.
Голосование завершится в 21:00, а первые предварительные итоги будут объявлены уже через час после этого.
Напомним, ранее президент Молдовы Игорь Додон предупреждал, что эти парламентские эти выборы могут ввергнуть республику в очередной политический кризис.
Ранее президент Украине Петр Порошенко заявил, что от российской агрессии страдают и Молдова, и Украина, но в 2019 году будет особая угроза – Москва попытается повлиять на выборы в обеих странах, используя все возможные гибридные инструменты и прокремлевские силы внутри стран.
Мы также писали о том, на прошлой неделе в Молдову трижды отказала российским журналистам в праве въехать в страну. Сперва на границе "развернули" съемочные группы российских пропагандистских телеканалов – НТВ и "Россия-1", а позже - репортера телеканала "Россия-1" Ольгу Юрьеву.
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