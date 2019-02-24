Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Молдове начались парламентские выборы: стало известно о вмешательстве Кремля

Сегодня, 11:31

Спикер парламента рассказал, как Москва пытается влиять на избирательный процесс в Молдове

Фото: AFP
В Молдове начались парламентские выборы: стало известно о вмешательстве Кремля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/264/6a7/5c72646a74de9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/264/6a7/5c72646a74de9.jpg Другие страны Спикер парламента рассказал, как Москва пытается влиять на избирательный процесс в Молдове

В Молдове начались очередные парламентские выборы – в 7:00 (время совпадает с киевским) в республике открылись 2018 избирательных участков, сообщил местный Центризбирком.

Избирательный процесс в этом году отличается от предыдущих. Если раньше выборы проходили по пропорциональной системе, то сейчас ее заменили на смешанную: из 101 члена парламента 50 пройдут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Кроме кандидатур депутатов, избирателям предложили поучаствовать в консультативном референдуме – молдаване смогут ответить на два вопроса: о сокращении числа народных избранников до 61 и о возможности отзыва избирателями депутата.

Отметим, что спикер парламента Андриан Канду уже заявил о вмешательстве России.

"Российская Федерация использовала много инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдавии. Это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин на молдавскую продукцию, и ситуация со спасенными из Афганистана пилотами", — сказал он 24 февраля.

Добавим, что порядок во время выборов обеспечивают более 4 тыс. сотрудников полиции, а свыше 3 тыс. наблюдателей, включая граждан СНГ, ЕС и представителей ОБСЕ, следят за нарушениями на избирательных участках.

Голосование завершится в 21:00, а первые предварительные итоги будут объявлены уже через час после этого.

Напомним, ранее президент Молдовы Игорь Додон предупреждал, что эти парламентские эти выборы могут ввергнуть республику в очередной политический кризис

Ранее президент Украине Петр Порошенко заявил, что от российской агрессии страдают и Молдова, и Украина, но в 2019 году будет особая угроза – Москва попытается повлиять на выборы в обеих странах, используя все возможные гибридные инструменты и прокремлевские силы внутри стран.

Мы также писали о том, на прошлой неделе в Молдову трижды отказала российским журналистам в праве въехать в страну. Сперва на границе "развернули" съемочные группы российских пропагандистских телеканалов – НТВ и "Россия-1", а позже - репортера телеканала "Россия-1" Ольгу Юрьеву.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, Молдова, парламентские выборы, вмешательство России

Вы сейчас просматриваете новость " В Молдове начались парламентские выборы: стало известно о вмешательстве Кремля". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Молдову не впустили еще одну пропагандистку Кремля

21 февраля, 13:41

Журналистка "России-1" Ольга Юрьева прилетела в Кишинев на самолете из Стамбула и на том же рейсе была отправлена обратно

Лидер молдавских демократов украл у России 37 млрд рублей

22 февраля, 08:01

Владимир Плахотнюк стал одним из организаторов группировки, которая занималась незаконными валютными операциями

Правительство Молдовы отозвало посла из России: Додон выступил против

14 февраля, 12:54

В Москве открылось так называемое "представительство" Приднестровья

Додон призвал сторонников готовиться к сопротивлению властям Молдовы

20 февраля, 03:26

Он объяснил свои опасения решением парламента собраться на заседание в четверг

Из-за санкций России против Украины пострадала Молдова: документ

10 января, 14:34

Запрет на импорт в Россию товаров, транзитом минующих Украину, повлиял на молдавских поставщиков

В Молдове хотят "отучить" депутатов от русского языка

20 ноября 2018, 23:44

Законопроект запрещает баллотироваться в парламент лицам, не владеющим румынским языком

Украинцы массово вступают в армию Путина: поражающие цифры

Епифаний рассказал, кому категорически нельзя посещать храм

Бюст Ленина невероятно разозлил Скабееву

Украинцам позволят отдыхать неделю в связи с празднованием пасхи

Фрукты которые чрезвычайно полезны для печени

Как изменились актрисы, сыгравшие роль Жени в сериале «Сваты»

Стала известна зарплата Климкина за январь

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней

Кандидат в президенты Литвиненко задекларировала квартиру
Загрузка...

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Вчера, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Гриценко представил своих кандидатов на ключевые должности

Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос

Вакарчук предъявил Зеленскому серьезное обвинение