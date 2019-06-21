Дело Гандзюк: СБУ проводила обыски у экс-председателя Херсонской ОГА Гордеева

Гордеев воздержался от комментария о причине обыска

Фото: facebook.com/uakateryna.

Служба безопасности Украины 19 июня провела обыски по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк не только у Евгения Рищука и председателя поселка Лазурного, но и дома у экс-председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева. Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на собственные источники. Издание также отметило, что Гордеев эту информацию подтвердил.

"Я из Киева всю ночь ехал не спал, а тут они – с автоматами и в масках", - рассказал Гордеев. В то же время экс-чиновник заявил, что "открыт к любым проверкам".

Гордеев воздержался от комментария о причине обыска. Не стали комментировать эту информацию и в пресс-службе СБУ.

Как сообщалось, 19 июня оперативники Службы безопасности Украины провели обыски у экс-заместителя председателя Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Тем временем, Виктор Гандзюк, отец убитой активистки Екатерины Гандзюк, просит президента Украины Владимира Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки – Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Также по делу об убийстве активистки фигурирует ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и тогдашний помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

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