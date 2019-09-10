Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,61

Депутат Николаевского горсовета задержан за взятку

10 сентября, 05:00

Подозреваемые задержаны сразу после получения $15 000 за передачу в аренду земельного участка

/ Фото: Нацполиция

Полицейские разоблачили преступную схему вымогательства и получения неправомерной выгоды, организованную депутатом горсовета одного из городов Николаевской области и его сообщником, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Подозреваемые задержаны сразу после получения $15 000 за передачу в аренду земельного участка площадью 200 м. кв. в одном из городов", – говорится в сообщении, на официальном сайте МВД Украины в понедельник.

Правоохранители проводят неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Реклама

"Решается вопрос о задержании фигурантов в порядке статьи 208 УПК Украины", – подытожили в МВД.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В тренде
Информатака и отказ в оружии: как Москва давит на Баку за азербайджанский газ

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

взятка взятки депутаты

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
В Черниговской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Черниговской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасностиДругие регионы
В Винницкой области стая волков держит в страхе несколько сел
В Винницкой области стая волков держит в страхе несколько селДругие регионы
В Кировоградской области два человека заболели опасной болезнью после укуса клещей
В Кировоградской области два человека заболели опасной болезнью после укуса клещейДругие регионы
В Смеле ротвейлер неделю просидел в заброшенном колодце, пока его не спасли
В Смеле ротвейлер неделю просидел в заброшенном колодце, пока его не спаслиДругие регионы
С чего начинается осень: прогноз погоды в Украине на неделю
С чего начинается осень: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина

Новости партнеров

Loading...