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Девятиклассница убила сверстника канцелярским ножом. Был ли у нее сообщник?

14 июля 2021 22:28

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Село на Житомирщине всколыхнула смерть 14-летнего Даниила

Тело подростка нашли в недострое

Тело подростка нашли в недострое

Кацелярским ножом зарезали 14-летнего парня на Житомирщине. Его тело нашли в заброшенном здании. Главная подозреваемая – девятиклассница, передает с места событий корреспондент "Сегодня" Дарья Добровольская.

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Бездыханное тело 14-летнего Даниила нашли в заброшенном здании накануне. С многочисленными ножевыми ранениями в шею и грудь. Парня разыскивали всем селом почти сутки.

"Целый день, как люди узнали, никто ничего не может, работа валится из рук, это такое ЧП, в мире такого нет", – говорит соседка.

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Подозреваемую полицейские разыскали быстро. Это 15-летняя одноклассница Даниила, с которой, по словам друзей, парень часто общался. Она задержана.

"Мы знали, что она там немножко может быть какое-та агрессивная, но чтобы до такой... я не думала, что она может вообще так сделать", – говорит местная жительница.

В полиции говорят, сначала девушка убеждала, что Даниил, сам упал со ступенек и умер. И только потом призналась, что убила знакомого канцелярским ножом.

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Даня был средним сыном в семье. Имел старшую и младшую сестру. Учился в восьмом классе, больше всего любил зарубежную литературу. На похороны к Даниилу сегодня пришли чуть ли не все односельчане, которые до сих пор не могут поверить, что такое могло случиться в их селе.

Сейчас правоохранители устанавливают, был еще кто-то вместе с девушкой на месте убийства. Ведь местные не на камеру говорят, что самостоятельно убить парня она не могла, к тому же ее видели с каким-то другом. Если вину девушки докажут, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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