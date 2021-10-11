Допуск только вакцинированным? Во Львове ужесточат карантин – список запретов

Андрей Садовой рассказал, что во Львове ужесточат карантинные ограничения. Введут обязательную вакцинацию для работников предприятий торговли и общепита, а школы переведут на дистанционное обучение.
Об этом сообщает Львовский горсовет.
"К сожалению, мы наблюдаем динамику распространения коронавируса во Львове, в Украине. Поэтому мы приняли решение, что с 18 октября на неделю детей 5-11 классов отправляем на дистанционное обучение",– заявил Садовой.
По словам Садового, потом будет неделя осенних каникул, благодаря этому получится где-то 2 с половиной недели для того, что разорвать волну заболеваемости. Университетам тоже советуют перевести обучение студентов в онлайн.
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Ограничения для бизнеса
Городской глава отметил, что бизнес также ждет ряд ограничений, все работники должны быть вакцинированы.
"Сегодня-завтра мы примем следующие решения по бизнесу. Должна быть обязательная вакцинация работников учреждений торговли, заведений питания", – добавил Садовой.
По его словам, Львов плавно подходит к норме, которая есть во многих европейских странах – у посетителей кафе и ресторанов должны быть либо сертификат о вакцинации, либо справка о негативном ПЦР-тесте.
"Это не будет введено во Львове в ближайшие дни, так как уровень вакцинации значительно меньше, чем в других странах. На сегодня где-то треть населения нашего города уже вакцинированы", — отметил Садовой.
Кто в Украине может получить ПЦР-тест на COVID-19 бесплатно
Бесплатный тест на COVID-19 в Украине могут получить не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Анализ могут сделать с признаками вирусной пневмонии и других ОРВИ.
Кому назначают бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19
- Лицам с подозрением COVID-19
- Лицам с признаками других ОРВИ
- Лицам с признаками вирусной пневмонии
- Пациентам с внегоспитальной пневмонией
- Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19
Стоит отметить, что первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.
Кто обязан предоставить направление на бесплатное тестирование
Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. Если доктор по разным причинам отказывается дать такое направление в случае отсутствия семейного врача, нужно обращаться на горячую линию Минздрава 0 800 60 20 19.