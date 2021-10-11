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Допуск только вакцинированным? Во Львове ужесточат карантин – список запретов

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
11 октября, 14:44
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У посетителей кафе и ресторанов должны быть либо сертификат о вакцинации, либо справка о негативном ПЦР-тесте
Это связано с ростом уровня заболевших на COVID-19 в городе. Коллаж: "Сегодня"
Это связано с ростом уровня заболевших на COVID-19 в городе. Коллаж: "Сегодня"

Андрей Садовой рассказал, что во Львове ужесточат карантинные ограничения. Введут обязательную вакцинацию для работников предприятий торговли и общепита, а школы переведут на дистанционное обучение.

Об этом сообщает Львовский горсовет.

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"К сожалению, мы наблюдаем динамику распространения коронавируса во Львове, в Украине. Поэтому мы приняли решение, что с 18 октября на неделю детей 5-11 классов отправляем на дистанционное обучение",– заявил Садовой.

По словам Садового, потом будет неделя осенних каникул, благодаря этому получится где-то 2 с половиной недели для того, что разорвать волну заболеваемости. Университетам тоже советуют перевести обучение студентов в онлайн.

Ограничения для бизнеса

Городской глава отметил, что бизнес также ждет ряд ограничений, все работники должны быть вакцинированы.

"Сегодня-завтра мы примем следующие решения по бизнесу. Должна быть обязательная вакцинация работников учреждений торговли, заведений питания", – добавил Садовой.

По его словам, Львов плавно подходит к норме, которая есть во многих европейских странах – у посетителей кафе и ресторанов должны быть либо сертификат о вакцинации, либо справка о негативном ПЦР-тесте.

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"Это не будет введено во Львове в ближайшие дни, так как уровень вакцинации значительно меньше, чем в других странах. На сегодня где-то треть населения нашего города уже вакцинированы", — отметил Садовой.

Кто в Украине может получить ПЦР-тест на COVID-19 бесплатно

Бесплатный тест на COVID-19 в Украине могут получить не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Анализ могут сделать с признаками вирусной пневмонии и других ОРВИ.

Кому назначают бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19

  • Лицам с подозрением COVID-19
  • Лицам с признаками других ОРВИ
  • Лицам с признаками вирусной пневмонии
  • Пациентам с внегоспитальной пневмонией
  • Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19

Стоит отметить, что первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Кто обязан предоставить направление на бесплатное тестирование

Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. Если доктор по разным причинам отказывается дать такое направление в случае отсутствия семейного врача, нужно обращаться на горячую линию Минздрава 0 800 60 20 19.

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Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 135 032
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 548 871
Всего введенных доз 13 683 903
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