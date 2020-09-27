ДТП под Черниговом: от удара легковушка повисла на отбойнике, есть погибшие (фото)

В Черниговской области в результате ДТП автомобиль вылетел на ограждение. На месте происшествия погибли водитель и пассажир.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НП, авария произошла 27 сентября в 9:34 на трассе возле населенного пункта Колычовка. Столкнулись Suzuki и ВАЗ-2111. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте происшествия. Водителя автомобиля Suzuki доставили в больницу.
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области произошло масштабное ДТП, в результате которого два человека погибли и еще двое получили ранения. Известно, что водитель легковушки врезался в микроавтобус и вылетел на встречную полосу.
Кроме того, в Черновицкой области произошло смертельное ДТП. В селе Колинковцы 60-летний водитель трактора перевозил груз, не справился с управлением и допустил опрокидывание. Мужчина погиб на месте происшествия.
Также напомним, под Киевом произошла масштабная авария с участием двух фур и микроавтобуса.
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