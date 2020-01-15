ДТП с четырьмя пострадавшими копами: появилось видео столкновения и неожиданные подробности

После аварии под Геническом появились данные о возможной причине этого ДТП

В Херсонской области, недалеко от Геническа, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четверо сотрудников полиции.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, причиной столкновения служебной машины патрульной полиции Skoda Rapid и легковушки Mitsubishi Lancer, стала плохая видимость из-за тумана.

Водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу, где и врезался в патрульный автомобиль. При этом за рулем Mitsubishi оказался сотрудник Генического отдела полиции, находившийся в отпуске, который, по словам очевидцев, пренебрег всеми нормами безопасности движения и, более того, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По результатам проверки наличия алкоголя в крови водителя Mitsubishi в больнице оказалось, что его содержание составило 1,8 промилле при норме в 0,2 промилле.

Расследованием всех обстоятельств ДТП занимается Государственное бюро расследований, которому переданы материалы дела.

В результате ДТП трое патрульных получили серьезные повреждения, у одного из них диагностирована трещина позвонка и перелом ребра.

Напомним, ранее стало известно о том, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 ДТП, в которых погибли 3454 человека.

Также мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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