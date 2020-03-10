Эротические танцы в Херсонской ОГА: полетели первые головы

В Херсонской ОГА после скандала с эротическими танцами на концерте уволили трех чиновников: руководителя аппарата Владимира Клюцевского, заместителя председателя Светлану Чепигу и начальника управления культуры области Михаила Линецкого. Об этом во время селекторного совещания заявил председатель ОГА Юрий Гусев.

"Планировалось, что служебное расследование будет проходить в течение 10 дней, но было достаточно вчерашнего дня и сегодняшнего утра, чтобы установить виновных в этом "праздновании" Международного женского дня. Поэтому я принял ряд кадровых решений. С сегодняшнего дня уволен руководитель аппарата Владимир Клюцевский, с сегодняшнего дня в нашей команде не работает заместитель председателя ОГА Светлана Чепига, ее увольнение будет согласовано с Офисом Президента Украины. Также отстраняется все руководство управления молодежи и спорта. Кадровые решения по руководству я приму до конца недели. Клюцевский, Чепига, Ленецкий, прошу покинуть наш зал", – заявил на селекторном совещании председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

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Напомним, в Херсонской областной государственной администрации празднование 8 марта получилось "ярким" – чиновников развлекали не только музыканты, но и полуобнаженный балет. Видео эротических танцев уже появилось в сети.

Видео: Maryna Khromykh, Facebook

Напомним, не так давно в центре Хмельницкого на экране возле филармонии вместо привычной рекламы показали порно.

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