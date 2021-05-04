По состоянию на 4 мая в красной зоне семь областей – какие показатели превысили норму – новые данные Минздрава

В Черкасской области ухудшаются показатели по коронавирусу. Из-за этого регион может попасть в красную зону карантина.

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Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

По по состоянию на 4 мая в красной зоне находятся семь областей:

Житомирская;

Запорожская;

Полтавская;

Сумская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Черниговская.

В оранжевой зоне сейчас восемь областей, а в желтой – девять регионов и Киев.

Так, в Черкасской области превышен показатель новых случаев болезни, а последние два дня – и уровень госпитализаций.

В тренде Еще одна область может попасть в красную зону карантина

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Кроме того, показатели по госпитализациях не соответствуют норме в еще восьми областях:

Днепропетровской;

Донецкой;

Житомирской;

Луганской;

Сумской;

Хмельницкой;

Черкасской;

Черниговской.

Напомним, с 1 мая ряд областей перешла из красной зоны карантина в желтую. Журналисты "Сегодня" рассказывают, в каких регионах отменили ограничения и что там разрешено.

Также сообщалось, что пассажирские поезда в красных зонах начали ходить без ограничений.

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