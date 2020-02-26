"Эта машина помогла спасти жизнь": история спасения от участников проекта "200 скорых для Украины" из Полтавы

Младенца четыре часа везли до областного центра, все это время малыш дышал благодаря оборудованию автомобиля

"Новая машина – это радость для врачей и безопасность для маленьких пациентов. Всегда комфортно и приятно работать на автомобиле, оснащенном самой современной техникой. А мамы новорожденных деток, которым мы оказываем помощь, всегда немного успокаиваются, когда видят, что за ними приехал красивый, оборудованный всем необходимым автомобиль, а не старый УАЗик".

Так отзывается о новом спецавтомобиле типа С главный врач Полтавской областной детской клинической больницы Нина Козяр. Машина была вручена медикам в рамках проекта "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова. Больницы, амбулатории и подстанции скорой помощи получили две сотни машин, среди которых 22 неонатальных, предназначенных для реанимации новорожденных. Эти автомобили уже спасли сотни маленьких жизней по всей стране. В том числе в Полтавской области.

"Вызовы обслуживаем каждый день. Есть разные ситуации, но часто случаи тяжелые. Буквально несколько дней назад мы выезжали в Пирятинскую больницу. Там на 36-й неделе беременности родился мальчик. Роды были сложные, состояние малыша плохое, он с трудом дышал. Так вышло, что примерно в это же время из-за скачка напряжения аппарат искусственной вентиляции легких, который был в больнице, вышел из строя. Поэтому приехали мы. Экстренно перенесли ребенка в машину, начали интенсивную терапию, стабилизировали гемодинамику, подключили к системе искусственной вентиляции легких и повезли в Полтаву. В дороге были четыре часа, все это время мальчик дышал благодаря оборудованию автомобиля. Доставили успешно. Сейчас угроза жизни миновала. Малыш переведен из реанимации на второй этап выхаживания", – рассказала заведующая анестезиологическим отделением интенсивной терапии Полтавской областной детской клинической больницы Татьяна Будинская.

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Проект "200 скорых для Украины" реализуется по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

Врачи Украины получили 64 медицинских внедорожника, 22 неонатальных автомобиля и 114 "реанимаций на колесах".

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