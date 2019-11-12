Фонд Рината Ахметова обеспечил сумских медиков современным транспортом

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Фонд Рината Ахметова воплощает в жизнь программу "200 скорых для Украины" – сумская станция впервые за долгое время получила новые машины.

Качественно оборудованные автомобили "скорой" значительно облегчают медикам работу. "Сегодня" стали свидетелями, как работает новый транспорт.

У шестилетней Даши – воспаление легких с абсцессом. Мама девочки говорит: в дороге у дочки был жар. Повезло, что они ехали в новой и удобной машине "скорой".

"В дороге очень хорошо, тепло было, комфортно. Я даже не думала, что такую ​​машину дадут классную", – рассказала жительница Сумской области Инна Авдеенко.

Отметим, что на сумской станции в сутки принимают до 600 вызовов, ведь обслуживают всю область. Чаще всего обращаются с проблемами давления, болями в сердце. На диспетчерский пункт поступает вызов и "скорая", которая накануне вернулась из Киева, уже едет на вызов в Сумах.

У 80-летней Валентины Геращенко – дыхательная недостаточность. Уже второй раз за последние дни ей вызывают "скорую". Фельдшер подозревает отек легких и настоятельно рекомендует госпитализацию. В машине подают кислород, он всегда под рукой на такой случай. Медики говорят – в новой машине "скорой" чувствуют себя более уверенно.

"Машина многофункциональная, в ней удобно работать. В машине много современного оборудования, которое помогает комфортно и быстро обеспечить неотложную помощь пациентам", – объяснила фельдшер Юлия Лендич.

"Благодаря инициативе президента, Фонду Рината Ахметова, мы уже второй раз получили новый автомобиль. У нас есть возможность быстро и качественно оказывать помощь, огромное им спасибо за это", – говорит заместитель директора Сумского центра экстренной медицинской помощи Максим Новиков.

Добавим, что через год после начала работы 200 скорых смогут спасти более миллиона человеческих жизней.

Напомним, Фонд Рината Ахметова возглавляет ТОП-3 благотворительных организаций в Украине, опережая по показателям известности Международный комитет Красного Креста.

Юбилейный, 15-й год своей работы Фонд Рината Ахметова начал с беспрецедентного и не имеющего аналогов по масштабам проекта "200 скорых для Украины". Суперсовременное оснащение автомобилей, часть которых – уникальные скорые на базе внедорожников, с восторгом приняли медики в городах и селах всей страны.

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