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Горе-мать в Ровно могут посадить на пять лет: ребенок всю ночь бродил по улицам

18 февраля, 19:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Эта история просто взорвала соцсети

Мать 9-летней Альбины, которая всю ночь сама бродила по улицам Ровно, накажут. Ей светит пять лет тюрьмы за то, что оставила малышку без присмотра. Корреспондент "Сегодня" Владимир Миколайчук узнал, как сейчас живет ребенок и жалеет ли мать о своем поведении.

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Эта история просто взорвала соцсети. Люди возмущались поступком матери, которая вывела школьницу на улицу и скрылась. А ее сожитель – домой малышку не пустил.

Неравнодушные из разных областей передают девочке теплые вещи и игрушки. Их привозят патрульные, которые спасали ребенка.

"Спасибо, вам за все, что мне дарите подарки. Я очень счастлива", – говорит Альбина.

Альбина радуется гостинцами, которые часто привозит лейтенантка Светлана Колядич.

Видео: Сегодня

Сама патрульная, которая забрала замерзшую девочку с улицы и нашла родственницу, чтобы ее приютить. Альбину мать вывела утром погулять, а сама исчезла. Отчим прогнал. Поэтому школьница ждала мать у многоэтажки.

"Именно патрульная, которой поступил этот вызов, которая возила девочку к бабушке, регулярно к ней наведывается. Привозит сладости, недавно привезла ботинки", – говорит представитель патрульной полиции Ровенской области Оксана Юрченко.

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Альбина до сих пор живет у бабушки, которая в свое время воспитала ее старшую сестру. Матери школьницы, которая едва не замерзла насмерть, 34 года. Имеет троих детей и как говорят соцработники, даже не скрывает, что не хочет воспитывать третьего ребенка. Поэтому подали в суд заявление о лишении Оксаны родительских прав на младшую дочь.

"Она ее хотела вернуть туда, откуда прогнали. Но сожитель позвонил нам и сказал, что не хочет видеть ребенка", – говорит заместитель начальника службы по делам детей Светлана Перетятко.

Мама девочки и ее сожитель официально нигде не работают. За последние 10 лет Оксану не раз штрафовали за кражи, хулиганство и пьянство. Соседи жалуются, часто в этой квартире устраивают гулянки до утра.

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Оксана может не только потерять родительские права – ей грозит тюрьма на пять лет за невыполнение родительских обязанностей. А Альбину от детского дома вызвалась спасти родная бабушка.

Напомним, ранее в Харькове у горе-матери забрали детей, которые жили в мусоре среди тараканов и ели собак.

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После инцидента СМИ узнали еще об одном ребенке у горе-матери, он умер. Ее дочь скончалась в младенческом возрасте 1,5 года назад.

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дети мать Ровно школьница опека

Источник: Сегодня

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