Город в Житомирской области отказался от буквы Z на гербе

В решении говорится, что российские захватчики используют этот символ в пропагандистских целях

Эта буква означала первое название города – Звягель / Коллаж "Сегодня"

В городе Новоград-Волынском Житомирской области решили убрать букву Z с герба города. Все для того, чтобы герб не ассоциировался с российскими оккупантами.

Такое решение 31 марта принял городской совет, пишет Громадське.

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Депутаты решили убрать букву Z из изображений малого и полного гербов Новоград-Волынского городского общества. Эта буква означала первое название города – Звягель.

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Все из-за того, что российские захватчики используют этот символ в пропагандистских целях и для маркировки техники.

Как распознать технику оккупантов

Техника российских оккупантов имеет преимущественно болотный цвет – иногда с красной звездой или георгиевской лентой и маркировкой серого или белого цвета.

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"Если вы находитесь на безопасном расстоянии от оккупантов, немедленно сообщайте об их месторасположении ВСУ через чатбот єВорог. Ваша оперативная информация поможет ВСУ отследить перемещение оккупантов и обезвредить их", – указали в Минцифры.

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