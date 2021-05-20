Горсовет Николаева оставил русскому языку статус регионального – как так вышло

Городской голова Александр Сенкевич спросил, все ли понимают суть вопроса, и сразу вынес его на голосование

Городской голова Александр Сенкевич во время заседания горсовета. Коллаж: "Сегодня"

Горсовет Николаева не стал отменять постановление от 2012 года "О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве".

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Об этом сообщил в Facebook языковой обдусмен Тарас Креминь.

"Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались отменить решение", – написал он.

Как передает издание "НикВести", обсуждения вопроса толком и не было. Городской голова Александр Сенкевич спросил, все ли понимают суть вопроса, и сразу вынес его на голосование.

"За" проголосовали всего 23 депутата при 28 необходимых. Против выступили 7 депутатов, воздержался 1 депутат, а 15 депутатов решили не голосовать.

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Не голосовали, воздержались либо были против отмены русского языка депутаты от таких партий:

"ОПЗЖ" – 12;

"Слуга народа" – 4;

"Партия Шария" – 5;

"Наш край" – 2.

Недавно в Николаеве во время заседания одному из депутатов сделали замечание, что тот говорит на русском языке. Однако говорить на украинском он все равно отказался. После этого Сенкевич начал синхронно переводить его речь.

Как мы писали ранее, в Николаеве 26 апреля предприниматели и перевозчики протестовали против карантина. Митингующие даже ворвались в городской совет, чтобы встретиться с мэром Александром Сенкевичем.