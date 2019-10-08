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ГПУ заподозрила чиновников Минобороны в крупной растрате на строительстве боевого корабля

8 октября, 18:48

В генпрокуратуре заявили о растрате 84,5 миллионов гривен

Строительство корвета для нужд ВМС Украины замерло из-за нехватки средств

Строительство корвета для нужд ВМС Украины замерло из-за нехватки средств / Фото: Преступности.нет

Чиновников Минобороны заподозрили в растрате 84,5 миллионов гривен, выделенных на строительство корвета в Николаева.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, военное ведомство потеряло средства из-за злоупотреблений военных чиновников.

Уголовное производство было открыто главным военным прокурором Виктором Чумаком по итогам аудита использования Министерством обороны бюджетных средств по государственному оборонному заказу.

"Начато уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, что привело к потере 84,5 миллионов гривен бюджетных средств при исполнении Государственной программы создания и закупки корабля класса "корвет", – заявили в Генеральной прокуратуре.

По фактам злоупотреблений уголовное производство было открыто по статье "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

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"Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины", – резюмировали в Генпрокуратуре.

Как известно, в 2009 году был заключен контракт между Министерством обороны и Черноморским судостроительным заводом, в соответствии с которым в 2011 году началось строительство первого украинского корвета "Владимир Великий".

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Первый корвет был заложен в мае 2011 года, передача головного корабля заказчику, согласно первоначальным планам, намечалась на 2016 год, а до 2021 года планировалось построить четыре корвета.

Однако с тех пор из-за отсутствия необходимого финансирования программы ни один корабль так и не был построен.

Напомним, ранее на базу ВМС в Одессе прибыл новый, седьмой по счету малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) из серии проекта 58155, построенный на судостроительном заводе в Киеве.

Стоит напомнить, что главное назначение малых бронированных артиллерийских катеров в боевой системе ВМС Украины – патрулирование в ближней морской зоне, защита важных объектов морской инфраструктуры и прибрежной зоны, а также противодействие высадке десанта противника на побережье.

Как сообщали новости "Сегодня", помимо патрульных катеров, американцы хотят еще больше усилить морские силы Украины. В октябре прошлого года в США заявляли, что готовы вооружить фрегатами украинский флот.

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генпрокуратура чиновники Николаев Минобороны растрата

Источник: Сегодня

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