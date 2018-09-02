Гражданин Молдовы пытался ввезти товарища в Украину из РФ в багажнике авто

В Сумской области гражданин Молдовы предпринял попытку незаконно перевезти из России в Украину своего соотечественника в багажнике автомобиля. Об этом сообщил пресс-секретарь Сумского пограничного отряда Роман Ткач.

Правонарушение пограничники Сумского отряда предотвратили поздно вечером 1 сентября в пункте пропуска "Бачевск".

"Осматривая автомобиль Volvo российской регистрации, на котором въезжал в Украину из России гражданин Молдовы, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства обнаружил пассажира-нелегала – гражданина Молдовы. Он находился между задним сиденьем и стиральной машинкой и был прикрыт личными вещами", – отмечается в сообщении.

В ходе дальнейшей проверки и установления деталей правонарушения пограничники выяснили, что мужчина накануне уже пытался пересечь российско-украинскую границу в этом же пункте пропуска. Однако пограничники его не пропустили и вернули в Россию, так как ему был запрещен въезд в Украину сроком на три года.

"Сейчас за умышленное неисполнение решения о запрете въезда в Украину и за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины в отношении 33-летнего иностранца составлены административные материалы по ст. ст. 203-1, 204-1 КУоАП, а также в отношении его будет принято решение об отказе в пересечении границы и о продлении срока запрета на въезд в Украину сроком на 10 лет", – подчеркнул Ткач.

Что касается 35-летнего водителя, то в его действиях содержатся признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины. Пограничники передали его сотрудникам Нацполиции для проведения определенных законодательством проверочных мероприятий.

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