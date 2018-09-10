Избивали и грабили пенсионеров: в Черниговской области задержали банду серийных разбойников

Сегодня, 14:37

Преступники под видом соцработников проникали в жилье пожилых людей


Фото: ГУНП в Черниговской области

Фото: ГУНП в Черниговской области

Фото: ГУНП в Черниговской области

Фото: ГУНП в Черниговской области

Фото: ГУНП в Черниговской области

Фото: ГУНП в Черниговской области

Фото: ГУНП в Черниговской области

Фото: ГУНП в Черниговской области

В Черниговской области полицейские задержали группу мужчин, которые в местных селах избивали и грабили пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники выдавали себя за социальных работников или сборщиков металлолома и проникали в жилье пенсионеров. После этого мужчины нападали на пожилых людей, избивали их и грабили. Преступники оказались жителями Носовского и Козелецкого районов области. Лидер банды уже находится в розыске по подозрению в совершении разбойного нападения на Волыни: его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Сейчас полиция подозревает эту группу в совершении серии разбойных нападений и ограблений в нескольких районах Черниговской области. Также проверяется возможная причастность задержанных к аналогичным преступлениям в других регионах Украины", – отметили правоохранители.

Ранее мы писали о том, что пенсионерку из Тернопольской области ограбили трижды.

Кроме того, в Одессе разоблачили банду, грабившую таксистов и обычных прохожих – были задержаны трое подозреваемых.
грабители, пенсионеры, избиение, задержание, грабеж, Черниговская область

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В центре Киева поймали двух молодых воров, обокравших спящего мужчину

8 Августа, 15:21

Парни отобрали у незнакомца часы, но были пойманы полицией

Другие регионы

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Николаеве вооруженные налетчики ограбили магазин - СМИ

10 Июля, 12:54

По данным николаевских журналистов, в регионе объявлен план "Сирена"
Загрузка...

Одесса

Фото: Думская

В Одессе арестовали банду грабителей: нападали на таксистов и прохожих

5 Июля, 16:49

Трое подозреваемых нанесли ущерб на 60 тысяч гривен

Происшествия

В Киеве прохожие сами задержали убегавших грабителей

29 Июня, 14:12

Разбойники напали на мужчину на проспекте Победы  
Загрузка...