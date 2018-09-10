Избивали и грабили пенсионеров: в Черниговской области задержали банду серийных разбойников

В Черниговской области полицейские задержали группу мужчин, которые в местных селах избивали и грабили пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники выдавали себя за социальных работников или сборщиков металлолома и проникали в жилье пенсионеров. После этого мужчины нападали на пожилых людей, избивали их и грабили. Преступники оказались жителями Носовского и Козелецкого районов области. Лидер банды уже находится в розыске по подозрению в совершении разбойного нападения на Волыни: его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Сейчас полиция подозревает эту группу в совершении серии разбойных нападений и ограблений в нескольких районах Черниговской области. Также проверяется возможная причастность задержанных к аналогичным преступлениям в других регионах Украины", – отметили правоохранители.

Ранее мы писали о том, что пенсионерку из Тернопольской области ограбили трижды.

Кроме того, в Одессе разоблачили банду, грабившую таксистов и обычных прохожих – были задержаны трое подозреваемых.