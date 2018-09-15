Изготавливали и распространяли амфетамин: в Херсоне задержали вооруженную группировку

Изъятые наркотики на "черном рынке" стоят около 300 тысяч гривен

В Херсоне полицейские задержали двоих вооруженных мужчин, которые изготавливали и распространяли в городе амфетамин. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, один из участников группы изготавливал наркотик с помощью лабораторного оборудования, а второй находил клиентов и сбывал амфетамин путем "закладок". С потенциальными покупателями злоумышленник лично не встречался, а заказы принимал в мессенджерах и социальных сетях.

"Во время проведения обысков у злоумышленников изъяты лабораторное оборудование, весы, фасовочный материал, 400 граммов прекурсоров (основной ингредиент для изготовления наркотика), деньги, полученные от преступной деятельности, 2 пистолета и 350 граммов готового амфетамина. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет около 300 000 гривен", – рассказали в полиции.

На данный момент мужчин задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, правоохранители открыли уголовные производства по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Ранее полиция Кировоградской области разоблачила группировку, занимавшуюся торговлей наркотиками и психотропными веществами.

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