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Кого подозревают в убийстве активиста в Сумах? Новые подробности (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
29 октября, 16:11
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Также стали известны детали того, как умер Александр Иванина
Убийство активиста в Сумах. Фото: коллаж "Сегодня"
Убийство активиста в Сумах. Фото: коллаж "Сегодня"

Руководитель "Правого сектора" Андрей Тарасенко заявил, что смерть Александра Иванины в Сумах – это политическое и резонансное убийство. По его словам, он передал обращение президенту Украины.

Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на брифинг в пятницу, 29 октября.

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"Будем действовать своими методами"

По словам Тарасенко, если дело по убийству не расследуют, то "Правый сектор" будет действовать по своим методам.

"Сейчас происходит вялое расследование. Если ситуация не изменится, то мы будем вынуждены работать сами", – сказал Андрей Тарасенко.

Как произошло убийство?

Глава областной ячейки "Правого сектора" Сергей Супрун рассказал, что в день убийства Александр Иванина вышел из машины, встретил знакомого парня, с которым поздоровался. В тот момент знакомый увидел, что им на встречу кто-то идет.

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"Шел киллер, который выстрелил в спину Александра. Это видели знакомый парень, жена и еще один мужчина", – сообщил Супрун.

Как стало известно, при этом четыре пули попали в машины, которые стояли рядом. После этого киллер исчез.

Кого подозревают в убийстве?

На данный момент есть множество версий, кто мог стать убийцей Александра. Не исключают и то, что это мог быть российский след.

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Супрун заявил, что ему тоже может грозить опасность

Как рассказал "Сегодня" Сергей Супрун, он не исключает, что его жизни также может грозить опасность. По поводу резонансного убийство активиста в Сумах он заявил:

"У нас есть некоторые мысли, мы общаемся с людьми. У общества есть больше доверия к нам, чем к официальным структурам. Мы собираем информацию и сотрудничаем со следствием", – подчеркнул "Сегодня" Супрун.

Об активисте

Александр Иванина на выборах 2020 года баллотировался в Сумской городской совет от партии "НВР "Правый сектор", однако не прошел. 27 октября во время сессии городского совета выступал за отмену решения исполкома о повышении стоимости проезда в частных маршрутках.

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