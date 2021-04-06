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Коронавирус в Хмельницкой области: как выглядит мобильный госпиталь для больных COVID-19

6 апреля, 16:20

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Госпиталь состоит из 35 палаток

В Хмельницкую область переехал мобильный госпиталь. Он будет функционировать на территории Славутской городской больницы, там будут оказывать помощь больным COVID-19.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Госпиталь состоит из 35 палаток, из которых 24 – это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек.

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В госпитале работает блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

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Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.

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"На месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области. Госпиталь полностью готов для приема больных COVID – 19", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки вылечились от коронавируса более 10 тысяч человек.

Также напомним, в Виннице переучивают врачей для работы с больными COVID-19.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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госпиталь Хмельницкая область коронавирус ГСЧС
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