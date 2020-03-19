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Коронавирус в Житомире: стали известны новые подробности о зараженном

19 марта, 23:48

Елена Кузьмич

Мужчина за границу возил целую группу людей и вместе с ними возвращался самолетом

Житель Житомира, у которого 19 марта подтвердили инфицирование коронавирусом, работает в турфирме и за рубежом находился вместе с группой туристов.

Об этом сообщает "Житомир.info".

"Мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он сообщал ранее, а за границу он возил целую группу людей и вместе с ними возвращался в самолете. Сейчас с помощью социальных сетей было установлено, от которой турфирмы они ездили, где они были, и наутро обещаются установить весь круг лиц, с которыми инфицированный контактировал. По словам пациента, он сам был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы, которые с ним возвращались из-за границы. Он эту информацию скрывал", – рассказал СМИ мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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Для сбора информации о членах туристической группы, численность которой пока неизвестна, будут привлечены работники полиции и Службы безопасности Украины.

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А между тем, по словам мужчины, он возвращался в Украину вместе с товарищем и его сыном, но сообщить их данные инфицированный коронавирусом отказывался.

"Он от 7 по 14 марта находился за границей, был в Германии и Австрии, прибыл в Украину 14 марта. Прибыл в Украину самолетом. К сожалению, пока он отказывается нам сообщить, кто именно его доставил в Житомир. Но вот сейчас на оперативном штабе мы договорились, что его очень попросим, ​​убедительно, чтобы он не подвергал, в первую очередь, этих людей опасности. От 14 марта, по его словам, находился в самоизоляции. Вчера ему стало плохо, поднялась температура, началась симптоматика, которая отвечает коронавирусу, вызвал "неотложку" и был госпитализирован", – резюмировал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Видео: Житомир.инфо

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Житомир мужчина коронавирус

Источник: Житомир.инфо

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