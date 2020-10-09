Кто идет на выборы в Черкасский горсовет: списки всех партий

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. 20 партий представили своих кандидатов в депутаты в Черкасский городской совет. Сайт "Сегодня" предлагает ознакомиться с первыми десятками политических сил.

"Батькивщина"

Дискант. Фото: Facebook

Дискант Роман – 1970 года рождения, председатель Черкасской городской парторганизации, руководитель фракции "Батькивщина" в городском совете. Также член комиссии Черкасского горсовета по вопросам стратегического развития, бюджета, финансов, цен, тарифов и регуляторной политики. Тренкин Юрий. Мельник Алексей. Темченко Юлия. Белова Светлана. Миняйло Валерий. Петрик Руслан. Котенко Жанна. Хелетий Олег. Дмитриенко Лидия.

"Голос"

Евпак. Фото: facebook.com/viktoryevpak

Евпак Виктор – общественный и политический деятель, лидер черкасской ячейки партии "Голос". 35 лет. Основал в Черкассах две международные IT компании. С их прибыли вместе с командой финансирует ряд культурных и социальных проектов в Черкассах. Окончил Школу мэров. Закончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетмана по специальности "Право", имеет степень магистра международного бизнес-права Центральноевропейского университета. Работал над докторской диссертацией по международному коммерческому арбитражу. Друмашко Владимир. Валенчук Павел. Ивашкова Надежда. Холупняк Екатерина. Шмыголь Сергей. Заднипряный Александр. Царук Павел. Цапенко Светлана. Шинкарева Валерия.

"Демократична сокира"

Лавров. Фото: facebook.com/yaroslav80

Лавров Ярослав – 40 лет, имеет высшее образование. Председатель черкасской организации "Демократична сокира". Менеджер по рекламе. Краснова Ольга. Черевань Андрей. Гайова Татьяна. Вакуленко Владислав. Касян Андрей. Сергиенко Богдан. Прокопьева Ксения. Склянский Максимилиан. Смирнова Алена.

"Европейская солидарность"

Кудактин. Фото: Facebook

Кудактин Сергей – 38 лет, женат. Воспитывает двоих детей, дочь и сына. Родился и живет в Черкассах всю жизнь. Высшее образование получил в Черкасском национальном университете им. Б. Хмельницкого по специальности "История". Также учился в Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности "Государственное управление". В "Европейской солидарности" с 2016 года. Рубан Сергей. Шабатура Сергей. Бандура Инна. Гаркава Марина. Савенко Александр. Красюк Виталий. Дорошко Людмила. Комзюк Алена. Батыр Руслан.

"За Майбутнє"

Бондаренко. Фото: Facebook

Бондаренко Анатолий – действующий мэр Черкасс. Родился 8 августа 1974 года в пгт Лысянка, Лысянского района Черкасской области. Имеет высшее образование: в 2005 году окончил Черкасский государственный технологический университет, факультет "Экономики и управления"; в 2012 году – Уманский национальный университет садоводства, факультет "Экономики и предпринимательства". Должность мэра занимает с 2015 года. Трижды был избран депутатом Черкасского областного совета. С начала Революции Достоинства на Майдане был одним из первых организаторов протестного движения в Черкасской области. Возглавлял Черкасский народный совет и Движение сопротивления. Мушиек Андрей. Шевченко Геннадий. Агапова Алена. Шевченко Алена. Карась Павел. Колесниченко Сергей. Моложава Ирина. Чорнобиль Татьяна. Дышлюк Александр.

"Команда Сергея Рудыка. Время перемен!"

Рудык. Фото: facebook.com/serhiy.rudyk.3

Рудык Сергей – 1970 года рождения. Украинский политик. Кандидат исторических наук. С 2014 года народный депутат Украины VIII созыва, был избран по избирательному округу №198 Черкасская область. Председатель подкомитета по вопросам государственного долга и финансирования государственного бюджета комитета Верховной Рады по вопросам бюджета. Мельничук Андрей. Титаренко Дарья. Коверский Анатолий. Шворинь Наталия. Палий Анатолий. Кожемякина Оксана. Кирилюк Евгений. Кулик Анна. Гомаз Сергей.

"Национальный корпус"

Кухарчук

Кухарчук Дмитрий – 30-летний глава Черкасской облорганизации партии "Национальный корпус". Имеет высшее образование по специальности "Экономика и менеджмент" и "Философия". В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва как самовыдвиженец и член партии "Национальный корпус" по 194 округу, но не прошел. Боевой офицер в запасе. Зайчук Игорь. Амброс Сергей. Тябут Яна. Бондаренко Яна. Чередниченко Михаил. Болсуновский Владимир. Мосийчук Павел. Майборода Марьяна. Герявенко Виктория.

"Наш край"

Нужный. Фото: facebook.com/anatoliynuzhniy

Нужный Анатолий – родился 15 января 1983 года в г. Черкассы. Имеет высшее образование по специальности "Право", "Менеджмент". В 2017-2018 гг. был советником председателя Черкасской ОГА. С 2018 года председатель Черкасской областной организации политической партии "Наш край". Общественно-политическая деятельность: активно помогает военным и семьям погибших воинов АТО/ООС. Товстопят Алексей. Звиряка Алексей. Синявская Лариса. Брилева Галина. Лактионова Ольга. Коломиец Александр. Бабак Игорь. Ангелова Ирина. Мазур Оксана.

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

Кашко. Фото: Facebook

Олег Кашко – 1969 года рождения. Был избран депутатом Черкасского облсовета в многомандатном избирательном округе от партии "Возрождение". Член постоянной комиссии по вопросам образования, науки, культуры, молодежной политики и спорта. Сейчас руководитель секретариата черкасской организации ОПЗЖ. Погостинская Юлия. Замирайло Александр. Левицкий Ярослав. Мельник Наталия. Шаповал Максим. Колядко Богдан. Лоза Анна. Чубенко Анна. Бондаренко Виталий.

"Ошукані українці"

Литвин. Фото: facebook.com/partiya.oshukani.ukraintsi

Литвин Александр – основатель и председатель партии "Обманутые украинцы". Родился 21 мая 1964 в с. Сегединцы Городищенского района Черкасской области. Окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. За свою профессиональную жизнь прошел путь от юрконсультанта райисполкома до прокурора Черкасской области. Александр Николаевич занимается общественной деятельностью. Он является заместителем председателя Черкасской областной организации ОО "Союз юристов Украины". Капитон Галина. Гайдай Александр. Дяченко Наталия. Шевченко Александр. Нискаус Людмила. Терещенко Богдан. Глушко Виталий. Рудницкая Ольга. Стаценко Виталий.

"Партия ветеранов Афганистана"

Улитенко. Фото: Facebook

Улитенко Владимир – 1960 года рождения, имеет высшее образование, заместитель председателя Черкасского областного союза ветеранов Афганистана. Ранее работал в органах МВД. Вовк Наталия. Карганов Борис. Наконечный Юрий. Лудченко Анна. Дегтерев Сергей. Луговская Лилия. Лысык Анатолий. Ашавский Олег. Коврига Алла.

"Партия свободных демократов"

Згиблов. Фото: facebook.com/zghiblov.oleksandr

Згиблов Александр – родился в городе Каражал в Казахстане, но является гражданином Украины. 57 лет. Имеет высшее образование по специальности "Инженерия". В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва по 194 округу, но не прошел. Сейчас он директор ООО "Группа Венето". Ильченко Александр. Кузляев Сергей. Набокина Нина. Михайлюк Инна. Лапская Ирина. Гриценко Владимир. Лукирич Станислав. Коломиец Тарас. Кочмар Ольга.

"Победа Пальчевского"

Васьковский. Фото: Facebook

Васьковский Дмитрий – 1974 года рождения, имеет высшее образование. Беспартийный. Топ-менеджер крупного предприятия, опытный управленец с многолетним опытом. Назаренко Алексей. Андрущенко Виталий. Окрепка Анна. Мальована Марина. Яременко Максим. Давыдкова Оксана. Ляпкало Евгений. Бондар Иван. Маламуж Ната.

"Пропозиція"

Макеев. Фото: facebook.com/vmakeev1

Макеев Валерий – журналист, юрист и волонтер. Родился в г. Золотоноша Черкасской области, 57 лет. Получил три высших образования – техническое, экономическое и юридическое. Закончил Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения (инженер), Европейский университет (Киев, экономист), Межрегиональную академию управления персоналом (Киев, юрист). В августе 2014 года во время поездки с журналистами на Донбасс попал в плен боевиков вблизи города Ровеньки Луганской области. Союз журналистов Украины и международные организации боролись за его освобождение. В плену находился 100 дней, по возвращении занимался юридической практикой, активной творческой и общественной деятельностью. Макеев беспартийный, но в мэры выдвинут от партии "Пропозиція" ("Предложение"). Савченко Наталия. Коваленко Оксана. Нянько Алена. Макеев Владимир. Кобец Татьяна. Фесун Сергей. Новак Анна. Писковый Богдан. Костогрыз Владимир.

"Самопомощь"

Скичко. Фото: Facebook

Скичко Вячеслав – руководитель областной организации "Самопомощи", известный в Черкасской области военный волонтер, также активно занимается поддержкой создания в Черкассах ОСМД. Координатор в общественной организации "Наш батальон". Святенко Алексей. Высочин Валентина. Грицай Виктория. Коськин Александр. Швыдкий Богдан. Сорока Игорь. Милина Алена. Пиньковский Александр. Ромашка Наталия.

"Сила и честь"

Слесаренко. Фото: Facebook

Слесаренко Лариса – 1967 года рождения, имеет высшее образование по специальности инженер-строитель. С 1991 по 2002 годы работала в структурных подразделениях Черкасского облисполкома: управлении капитального строительства; управлении строительства, градостроительства и архитектуры; управлении по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы. Сейчас заместитель директора департамента – начальник управления строительства департамента архитектуры, градостроительства и инспектирования. Рева Андрей. Ляшевский Иван Мельниченко Геннадий. Кононенко Таисия. Глущенко Александр. Повстян Андрей. Джанелидзе Марина. Мельник Галина. Кулиш Жанна.

"Свобода"

Воронов. Фото: facebook.com/VoronovSergii

Воронов Сергей – родом из села Родниковка Кировоградской области. 32 года. Имеет высшее образование по специальностям: "Международные отношения", "Менеджмент", "Банковское дело", "Госуправление". С 2018 года работает директором Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета. В 2014-2015 годах был председателем Народного совета Каменского района. Тяско Диана. Козырь Виталий. Саюн Александр. Ковбоша Оксана. Коломоец Игорь. Шило Максим. Гудзенко Олег. Борисенко Ирина. Литвин Ольга.

"Слуга народа"

Мойсиенко. Фото: facebook.com/Moysiyenko-Vasyl

Мойсиенко Василий – 1965 года рождения, украинский историк, политолог, общественный деятель, кандидат исторических наук, профессор, первый проректор Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого. Избирался депутатом Черкасского городского совета (1990-1994 гг.). Член Национального союза журналистов Украины (2006) . Основатель ОО "Центр европейской и евроатлантической интеграции" (2008). Председатель комиссии по административным вопросам Общественного совета при Черкасской ОГА. Заместитель председателя научно-консультационного совета при прокуратуре Черкасской области. Меликова Оксана. Прядка Сергей. Абрамова Карина. Чубина Анастасия. Хулап Дмитрий. Зозуля Алена. Дудка Сергей. Маслянко Оксана. Котолуп Юрий.

"Социалистическая партия Александра Мороза"

Хомутов. Фото: Facebook

Хомутов Сергей – 1970 года рождения, имеет высшее образование. Родился в Кировограде, но живет в Черкассах. Помимо членства в партии Мороза, является директором Центра политических проектов. Малиновский Максим. Терещенко Петр. Шевердина Ксения. Тарасенко Марина. Струков Ярослав. Хомутова Виктория. Лысенко Алла. Пидгорный Роман. Горященко Евгений.

"Черкащане"

Беззубенко. Фото: Facebook

Беззубенко Виктор – 1962 года рождения, закончил Киевский политехнический институт, имеет специальность инженер-механик. В 2010-2014 гг. работал первым заместителем мэра Черкасс. Сухарьков Иван. Казарян Нарек. Буряк Светлана. Салина Юлия. Пустовар Владислав. Кривошеев Игорь. Зоря Руслан. Малищук Лилия. Волгина Светлана.

Реклама

Напомним, ранее мы рассказывали, кто баллотируется в мэры Черкасс. Всего за должность градоначальника поборются на выборах 13 кандидатов.

В тренде Крушение Ан-26: Кучера вызвали на допрос в ГБР

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама