Львовский мусор продолжает путешествовать по Украине: на Житомирщине блокировали трассу

Львовский мусор снова мешает украинцам. В Житомирской области жители села Грозино против, чтобы на их полигон свозили отходы из Львова, ведь свалка и так исчерпала свой ресурс. Об этом – в сюжете журналиста новостей "Сегодня" Эдуарда Ганушевского.

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Местные жители заблокировали трассу Киев – Ковель, требуя не везти мусор из Львова на полигон бытовых отходов, расположенный неподалеку.

"Боже, здесь как начнут они везти по 30 машин, как начнуть трактором загребать – то воняет так, что нечем дышать. А вода – как кисель. День постояла вода – внизу кисель натуральный!" – жалуется жительница села Галина Романюк.

Местные сомневаются, что львовский мусор доставляют на свалку законно. Мол, полигон – уже давно исчерпал свой ресурс.

"С 72 года он начал существовать. У нас 50 лет. Пусть ищут новое место, и они обещали, что его будут закрывать", – рассказывает еще одна жительница села Грозино Лина Бондарь.

"Львовские номера были, во-первых. И это не год возится. Это возится уже три. Люди просят, пожалуйста, прекратите это. Никто на это не обращает внимания. Они убирают свой город и эту грязь везут к нам", – добавляет Лида Собченко.





Видео: Сегодня

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Львовский мусор прославился на всю страну после пожара на Грибовицкой свалке летом 2016-го. Тогда погибли трое спасателей.

После трагедии полигон закрыли, а Львов утонул в отходах – их всего за день набиралось по шестьсот тонн. В городе во всем обвиняли мэра Андрея Садового. Мол, перед каждыми выборами обещал решить проблемы с мусором, но это всегда оставалось словами.

"На самом деле это большое отмывание денег и попытки не отдать так называемый мусорный бизнес. Напомню, что почти 50 крупных предприятий мира – не только Украины, мира – обращались к мэру с предложением построить мусороперерабатывающую линию, установку, мусоросжигательный завод. Всем было отказано", – утверждает политик Руслан Кошулинский.

С тех пор львовский мусор начал свои странствия по стране. Фуры с отходами появлялись чуть ли не во всех регионах. Добрались даже Донбасса. Кое-где мусор выгружали не на полигонах, а в полях под открытым небом.

Самостоятельно решить проблему с отходами Садовый так и не смог. Сейчас во Львове – как и 5 лет назад – проблема с утилизацией отходов не решена. Городская власть только выделила участок земли – за 4 километра от центра города (из-за чего подверглась колоссальному общественному сопротивлению) и разработала проект мусороперерабатывающего завода стоимостью 42 миллиона евро.

"Этот завод оставляет эту составляющую перевозки и переработки мусора – для чиновников наших это очень интересный бизнес, потому что Львов ежегодно тратил около 300 млн на перевозку и захоронение. Когда никто не знает, какое количество мусора поехало на какой полигон – это возможность для спекуляции и коррупционных действий. Это постоянное оседание средств. Потоки мы, наверное, и не просчитаем. Поэтому такой завод выгоден. Не стоить его тоже выгодно. Но сам завод абсолютно нецелесообразен экономически. Он считается уже планово убыточным", – считает общественная активистка Марьяна Куц .

Также руководство города не может поставить точку в строительстве нового полигона для мусора. Сейчас рассматривают пять участков в пределах Львовской области, однако этот процесс тянется еще с 2018-го

Тем временем в Харькове в 2021 году начнет работу первый в Украине современный мусороперерабатывающий комплекс.

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