Машину превратило в хлам. Под Черкассами в жутком ДТП погибли 4 человека (фото)

Также в областную больницу медики доставили еще одного пациента в состоянии комы. Сейчас парень в крайне тяжелом состоянии

В Черкасской области случилось смертельное ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

Утром в воскресенье, 30 января, вблизи села Тубольцы Черкасской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли четыре человека.

Об этом сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Детали страшной аварии

Недалеко от поворота к селу Тубольцы в 5:30 утра водитель легковушки не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате авто сильно смяло.

Есть жертвы

На месте выяснилось, что в результате аварии погибли 24-летний водитель легковушки и еще три пассажира (девушка и два парня) в возрасте 20-25 лет.

Также в Черкасскую областную больницу медики доставили еще одного пациента в состоянии комы. Сейчас парень в крайне тяжелом состоянии.

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Место, где произошла жуткая авария. Фото: Экстренная медицинская помощь

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Под Львовом автобус попал в жесткое ДТП

Во Львовской области водитель рейсового автобуса Харьков-Слупск не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате пострадали 14 человек.

В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения 14 пассажиров автобуса: