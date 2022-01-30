Машину превратило в хлам. Под Черкассами в жутком ДТП погибли 4 человека (фото)

Утром в воскресенье, 30 января, вблизи села Тубольцы Черкасской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли четыре человека.
Об этом сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Детали страшной аварии
Недалеко от поворота к селу Тубольцы в 5:30 утра водитель легковушки не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате авто сильно смяло.
Далее по теме
Есть жертвы
На месте выяснилось, что в результате аварии погибли 24-летний водитель легковушки и еще три пассажира (девушка и два парня) в возрасте 20-25 лет.
Также в Черкасскую областную больницу медики доставили еще одного пациента в состоянии комы. Сейчас парень в крайне тяжелом состоянии.
Место, где произошла жуткая авария. Фото: Экстренная медицинская помощь
Под Львовом автобус попал в жесткое ДТП
Во Львовской области водитель рейсового автобуса Харьков-Слупск не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате пострадали 14 человек.
В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения 14 пассажиров автобуса:
- 11 мужчин в возрасте от 24 до 56 лет из Львовской, Харьковской, Сумской Полтавской, Черниговской и Киевской областей
- Три женщины – 23-летняя жительница Львова, 50-летняя жительница Полтавы и 47-летняя жительница Харьковской области.