Масштабное ДТП под Житомиром: столкнулись два грузовика и легковушка, есть пострадавшие

Сегодня, 11:54

Из-за аварии проезжая часть перекрыта в обоих направлениях


Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

Под Житомиром столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Водителя одной из фур в результате ДТП госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло сегодня утром на 191 километре трассы Могилев-Подольский – Житомир в селе Сингуры. Как выяснилось, водитель легковушки "Москвич 2141" не справился с управлением на скользкой от дождя дороге, и автомобиль выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком "Scania". От удара фура вылетела на встречную полосу и врезалась в крупногабаритный "DAF".

"Оба поврежденные грузовика остановились на обочине, перекрыв проезжую часть в обоих направлениях. Сейчас движение транспорта на указанном участке автодороги ограничено", – отметили в полиции.

В результате аварии водителя "DAF" с травмами госпитализировали в больницу. Другим водителям медики оказали необходимую помощь на месте происшествия.

"Предварительная квалификация события – ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – добавили правоохранители.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек
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