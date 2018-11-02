Подробности ДТП в Ровенской области: два брата сгорели заживо

В аварии пострадали автомобилисты из Запорожской и Житомирской областей

Стали известны подробности страшной аварии, что произошла вечером 1 ноября на трассе "Киев – Ковель – Ягодин", между селами Старики Рокитновского района и Гранитное Сарненского района.

Как оказалось, 24-летний житель села Выгов Житомирской области, управляя автомобилем BMW-520, не справился с управлением, въехал в автомобиль "ЗИЛ-131", водитель которого двигался в попутном направлении. В результате столкновения иномарка загорелась.

В это время от удара грузовик стал неуправляемым, и его отбросило на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Nubira под управлением, 36-летнего жителя Запорожской области.

"Очевидцам происшествия удалось достать из горящего BMW водителя, однако от полученных травм и ожогов он скончался в карете "скорой". Пассажир авто, 20-летний родной брат водителя, получил ожоги, несовместимые с жизнью и погиб в транспортном средстве", – сообщают в полиции.

Водителя Chevrolet Nubira каретой скорой помощи доставили в местную больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребер, гемопневмоторакс, перелом костей предплечья, перелом левой лопатки, резаные-рваные раны лица и плеча. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение, угрозы его жизни нет. У мужчины отобрали образцы крови на предмет выявления опьянения.

Водитель грузовика, 33-летний житель села Ясногорка Сарненского района, в результате ДТП не пострадал, в соответствии с медицинским освидетельствования он был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух людей, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.