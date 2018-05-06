Месяц без газа: жители двух сел в Полтавской области вынуждены готовить еду на костре
Если за неделю последствия аварии не ликвидируют, люди говорят – поедут перекрывать трассу государственного значения.
Почти месяц без газа живут жители двух сел в Полтавской области из-за аварии на газопроводе в нескольких километрах от села. Вынуждены готовить еду на костре или в дровяных печах. Доведённые до отчаяния перекрыли дорогу. Почему так долго не могут ликвидировать аварию, выясняла Елена Орлова.
В селе нет газа из-за аварии на этом участке. В трех местах газ вытекает на поверхность. Трубы залатали. Но это не решило проблему. Две недели назад газовщики начали искать другое решение.
Теперь на аварийном участке планируют полностью заменить трубы. Жалуются: работы осложняет подтопление.
"Есть такая технология. Тут отрезается труба, отрезается там, и затягивается полиэтиленовая труба в стальную", – рассказывает начальник Оржицкого участка "Лубныгаза" Григорий Рыбачев. Но такую трубу можно изготовить только на одном заводе по индивидуальному заказу, а на это нужно время. Люди же устали слышать отговорки – перекрывают дорогу в селе.
Когда к протестующим выходят газовщики, напряжение растет.
Сельчане предлагают газовщикам найти другое, эффективное решение. Те говорят: не могут отступать от проекта.
Когда наконец будет газ – газовщики сказать не могут. Но, если за неделю последствия аварии не ликвидируют, люди говорят – поедут перекрывать трассу государственного значения.