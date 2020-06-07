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Могло разнести весь парк: в Винницкой области нашли арсенал с сотнями снарядов

7 июня, 14:13

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Опасную находку обнаружили в парковой зоне

В Винницкой области в парковой зоне обнаружили крупный арсенал взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Пиротехники изъяли оттуда более 600 снарядов.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, опасную находку обнаружили в селе Спичинцы Погребищенского района.

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"При обследовании территории пиротехническим подразделением в итоге обнаружено и изъято 628 единиц ВНП АС-45 – 414 ед., АС-76 – 213 ед., ММ-82 – 1 ед. времен Второй мировой войны", – рассказали спасатели.

Напомним, ранее боеприпасы времен Второй мировой войны обнаружили в Донецкой области. Снаряды 210-го калибра нашли в окрестностях поселка Ольгинка. Спасатели решили поднимать их автокраном. Вес каждого – около 140 кг. Нашли боеприпасы местные фермеры, когда начали обрабатывать поля.

Также "Сегодня" рассказывали, как снаряды времен Второй мировой войны обнаружили на территориях сразу двух школв Киеве – в Деснянском и Голосеевском районах. Пиротехники обезвредили найденные боеприпасы на полигоне.

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фото спасатели боеприпасы парк пиротехники ГСЧС Винницкая область

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