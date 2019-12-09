Мужчина из Черкасской области за две недели проехал на велосипеде 1500 километров по Европе

Роман Кобец устроил веловояж по по Румынии, Болгарии и Греции потратив всего 200 евро

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За две недели полторы тысячи километров по Европе на велосипеде. 43-хлетий житель Черкасской области проехал по Румынии, Болгарии и Греции.

Впечатляющее видео Роман Кобец снял в Румынии. Известный мужской монастырь Нямецкая лавра – первая достопримечательность в длительном велопутешествии. Затем двухколесный отвез путешественника в Болгарию. А завершилась экстремальное путешествие – в Греции. Откуда уже грузовиком вернулся домой, в Черкасскую область.

За две недели Роман Кобец одолел более полутора тысяч километров. Это его первый зарубежный вояж. До сих пор путешествовал только по Украине. Еду готовил себе сам. Ночевал или в палатке, или же искал подходящие места.

"В Болгарии интересное такое было место. Такое, как на Украине что-то заброшенное. Люди сено там составляют. Какое-то здание. Я посмотрел туда – нет нигде никого. Расстелил каремат", – рассказывает Роман.

Кроме прекрасных пейзажей и выдающихся памятников путешественнику запомнились хорошие люди. Как вот, например, румынский чабан, который предложил ночлег.

"Нэ-нет, – говорит, – палатку ставит не надо. Ты будешь спать, где я буду спать. И вск: мясо, кофе", – вспоминает путешественник.

И как бы утомительно ни было преодолевать на велосипеде горные перевалы – о путешествии не жалеет. Ведь потратил мизер – всего двести евро. И увидел больше, чемесли летел бы самолетом. А еще велопутешествие оставляет много времени для размышлений:

"Ты же начинаешь осознавать, как минимум, кто ты есть, где ты есть, что ты есть. Что ты успел сделать, что ты не успел сделать".

Велосипед, который возил Романа по Европе, он уже продал. Но весной намерен покупать нового двухколесного друга. Ведь в планах – визиты в Чернигов и в Курск.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как двое жителей Хмельницкого проехали 20 стран на велосипедах. С собой брали только самое необходимое: посуду, одежду и палатки. Везли вещи на специальном велосипедном прицепе. Мобильные телефоны и камеры заряжали от портативной солнечной батареи.

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