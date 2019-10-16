"Мы долго ждали такой автомобиль", – медики Житомира о скорой от Фонда Рината Ахметова

/ Фото: fdu.org.ua

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Суперсовременный автомобиль неонатальной скорой помощи от Фонда Рината Ахметова позволит вывести на новый, современный уровень спасение маленьких пациентов. Об этом рассказал Николай Бобер, заместитель главврача Житомирской областной больницы.

"Это автомобиль для транспортировки новорожденных и недоношенных детей. Появления такого реанимобиля мы ждали долго. Хочу поблагодарить Офис президента и Рината Леонидовича. Это даст возможность предоставлять медицинскую помощь качественно, своевременно и на высоком уровне", – пояснил Николай Бобер.

По его словам, от состояния скорой зависит очень многое. Чем машина "старше", тем больше угроз здоровью малыша возникает при его транспортировке.

"Может возникнуть пневмония, нарушение сердечной деятельности или гипоксия, которая ведет к нарушениям центральной нервной системы", – отметил Николай Бобер.

Новый автомобиль житомирские медики получили в рамках проекта "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова. До этого спасать детские жизни и здоровье им приходилось на стареньком мерседесе, который еще лет 20 назад заслужил "выход на пенсию". За время работы машина проехала миллион километров. Корпус побила ржавчина, а в салоне старенький кувез, который держится только благодаря изоленте.

"У меня у самого две внучки. Поэтому видеть такие условия для несчастных деток было очень тяжело", – говорит со слезами на глазах водитель Анатолий Слободенко.

Проект "200 скорых для Украины" реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

В рамках проекта 100 суперсовременных карет скорой помощи уже переданы медицинским учреждениям во всех областях Украины. Среди них – машины трех типов: автомобили для экстренной помощи взрослым пациентам, машины реанимации новорожденных и скорые-внедорожники, которые предназначены для работы в горной местности и труднодоступных населенных пунктах. До конца года еще 100 новых, оборудованных по последним стандартам, автомобилей скорой медицинской помощи будут переданы больницам страны, что позволит врачам за год осуществить более миллиона выездов к пациентам и спасти свыше миллиона жизней.

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