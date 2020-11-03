"Мы незащищенные". В Черкассах медики грозят перекрыть дороги

Временный госпиталь для больных COVID-19 хотят открыть в роддоме Черкасс. Медики возмущены таким решением чиновников и грозят перекрыть дороги. Детали выяснили новости "Сегодня".

Видео: Сегодня

Реклама

Сейчас на лечении находятся восемнадцать пациенток, хотя гинекологическое отделение больницы Черкасс может принять три десятка. Но медики уверяют: работы хватает. Ведь ежегодно оперируют более полутысячи женщин. А еще принимают полторы тысячи родов в год. Екатерина Обуховская неделю том родила первенца. Говорит, хорошо, что успела:

"Если здесь будет госпиталь для больных, то я думаю, что это уже будет немножко страшновато, потому что все-таки это смертельный вирус".

Но больше всего возмущены полторы сотни работников роддом. Врачи, медсестры и техническим работникам предлагают приступить к работе в другом или остаться работать в инфекционном госпитале.

"У меня есть семья, у меня есть дети и внуки. С той защитой, которая у нас есть, и с теми выплатами, что у нас есть, понимаете, мы незащищенные. Патриотизм закончился", – говорит Лариса Язовская, врач Черкасского городского роддома "Центра матери и ребенка".

Директор департамента здоровья Черкасского горсовета объясняет: открытие инфекционного стационара – вынужденный шаг. Ведь если пандемия разгуляется, Черкассам понадобится 350 койкомест для больных COVID-19. Сейчас их меньше восьмидесяти. Закрывать насовсем родильное отделение никто не собирается. А именно это помещение выбрали, потому что здесь есть кислородная станция.

"Она, правда, не функционирует в рабочем режиме постоянно, потому что необходимости в этом не было, но мы дали задание инженерам привести ее в рабочее состояние, проверить все кислородные точки", – отмечает Всеволод Кульчиковський, директор департамента здравоохранения и медицинских услуг Черкасского горсовета.

Временный госпиталь откроют не раньше, чем через три недели. Пока готовят документы и подсчитывают, сколько денег нужно. Но работники роддома не сдаются. Обещают перекрывать дороги, если чиновники не найдут другое помещение.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Луцке медики протестуют против решения чиновников устроить инфекционку в роддоме.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама